3 beneficios de la vitamina C que ayudan a mejorar el aspecto y salud de las pieles maduras

Una vitamina C que tiene beneficios a tu piel y a tu organismo.

La vitamina C se popularizó principalmente para proteger tu sistema inmune, para prevenir resfriados subir tus defensas y por ser una antioxidante muy potente, pero más allá de esos beneficios es un excelente suplemento para la piel. Si ya tienes más de 40 años, es un excelente ingrediente para ponerlo en tu rutina de belleza y para consumirlo cómo suplemento. Conoce los beneficios de la vitamina C en la piel además de subir tus defensas para prevenir gripe y catarro.

Hay ciertas vitaminas y minerales que se necesitan para trabajar mejor por ejemplo necesitas hierro para mejorar la absorción de calcio. Con la vitamina C sucede lo mismo. El colágeno requiere de la vitamina C para mejorar su producción y sea mejor absorbido por el cuerpo. Al tener una mejor absorción en tu cuerpo ayudará a mejorar la estructura de la piel dándole elasticidad y retrasar el envejecimiento.

Consumir vitamina C diariamente es proteger tu organismo mejorando el colágeno, protegiendo el sistema inmune e incluso mejorando la estructura de tu cabello.

Con la edad la piel puede lucir muy opaca o sin ese brillo natural, la vitamina C ayudará a que puede tener ese brillo. Lo que hace es que mejora la estructura de tu piel, eliminado las células muertas y mejora la circulación sanguínea. La vitamina C puede eliminar esas manchas que aparecen por el daño solar y prevenirlas, pero recuerda siempre usar bloqueador solar sin importar el clima.

Este suplemento de vitamina C es en polvo, solo necesitarás revolverlo con un poco de agua o algún líquido de tu preferencia y listo. Si eres de estómago sensible, puedes hacerlo después de desayunar.

Un suero de vitamina C, es un excelente complemento para la piel. Y, puede ser usada por todo tipo de piel, incluso las sensibles. Al usar un suero con la vitamina C ayuda a suavizar las arrugas esto es gracias al ser un potente antioxidante y por mejorar la producción de colágeno. La vitamina C en suero es muy inestable, pues se puede oxidar si no tienes los cuidados oportunos.

Para usar un suero de vitamina C debes de usarlo en un lapso menor de 3 meses y siempre debe de estar muy bien cerrado y lejos de la luz solar. Cuando se oxida puedes notar un color naranja o muy pálido y con un peculiar aroma. Cuando esto sucede cuando ya se perdieron sus propiedades. Así que cuida mucho tu suero de vitamina C, para que sea tu mejor aliado contra las arrugas.

