3 mascarillas para el cabello que dan color para no gastar tanto dinero en el salón de belleza

Mascarillas de color para no gastar tanto.

Sabemos que los retoques en el salón de belleza, pueden ser costos o incluso no tienes tiempo para poderlo ir a teñir. Hay varios productos que dan pigmento a tu cabello para que no se vean las canas o el color de tu raíz. Aprovecha para usar estas mascarillas para el cabello y que te den color por más tiempo. Pueden ser usado incluso si nunca has teñido tu cabello y en cualquier tipo de pelo.

1. FOUR REASONS: mascarilla de color hasta 16 tonos con vitamina b5 y keratina

Esta mascarilla tiene vitamina B5 y keratina, para que no maltrate tu cabello. Esta mascarilla de color es muy fácil de usar, solo después de aplicar el shampoo lo dejas actuar por unos 15 minutos y después enjuagar bien. Esta mascarilla es de color negro, el tono final depende de tu tonalidad.

Hay más tonalidades, por si buscas una tonalidad más clara. El color va a durar más si lo usas constantemente. Te recomendamos que lo dejes actuar por unos 25 minutos para el pigmento se impregne mejor.

2. Splashes & Spills: pigmento con una fórmula vegana que no daña el color

Si quieres cambiar de tonalidad sin usar tintes con amoniaco o peróxido esta es una excelente opción. El cabello debe de estar seco, pues esta mascarilla de color se aplica antes del shampoo. Si tienes un cabello muy oscuro, será difícil que alguna de las tonalidades se note. Se recomienda que para cabellos con tonalidades claras.

Sus pigmentos tienen una fórmula vegana, por la cual no es abrasiva con el cabello. Es una mascarilla de color, con 14 tonalidad y el color dura entre 7 o 10 lavadas.

3. Moroccanoil: color vibrantes por semanas

Si quieres experimentar con un tono de cabello esta mascarilla de color de Moroccanoil, tiene color muy atrevidos y los neutros oscuros. Hay 7 diferentes tonalidades para cabellos rubios y oscuros. El color puede durar hasta una semana o más, esto dependerá de su uso. Esta mascarilla puede darle un tonalidad con mechones iluminados en tu cabello. No cubre las canas, por lo que tómalo a consideración.

Siempre aplica una cantidad moderada y separa tu cabello, para poder cubrir todo y no se note disparejo de color. Puede ser usado sin importar tu tipo de pelo. Mientras más claro sea tu cabello, notarás más esos color vibrantes, de esta mascarilla de color.

