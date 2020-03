3 productos de aceite de marula para sanar el cabello seco, maltratado y quebradizo

Reparar, dale brillo y evita las puntas abiertas con aceite de marula.

Los aceites naturales son muy beneficiosos para el cabello, y más si sigues un tratamiento prolongado. El aceite de marula tiene propiedades muy similares al aceite de argán, pero el aceite de marula tiene una mayor concentración y tiene más antioxidantes que pueden reparar el cabello. El aceite de marula ayuda a poder eliminar el encrespamiento, lo maltratado, seco y le dará brillo. Incluso puede poder prevenir al cuero cabelludo de resequedad y de caspa.

El usar un shampoo que limpie a profundidad sin ser abrasivo e incluso que pueda proporcionar hidratación al pelo, puede ser complicado. El aceite de marula para el cabello puede reducir la suciedad, contaminación y exceso de sebo que pueden hacer opaco tu pelo. El shampoo de marula para el cabello, ayudará a que pueda darle esa suavidad, brillo y nutrientes.

Una de las ventajas del aceite de marula es que sentirás esa suavidad y notarás un pelo más fuerte. Incluso el aceite de marula es un excelente aceite para el rostro, que es un antiedad, ahora imagina lo que le aporta tu cabello.

El aceite de marula es una extracción de semilla como el aceite de argán, por eso su contratación es mayor y puede recuperar más rápido al cabello. Después de peinarlo, exponerse mucho al sol y la contaminación, el pelo se puede sentir muy crespo y hasta sin movimiento. El aceite de marula ayuda a que tu cabello pueda recuperar su estructura, forma y suavidad. Ideal para los días en que vas a peinar tu cabello o necesitas hidratación extra en las vacaciones.

El aceite de marula para el cabello, puedes aplicarlo de medios a puntas, pero siempre aplica de menos a más, para que no sientas esa sensación pesada, además no se debe enjugar. No necesitas de mucho producto para que tu pelo sienta esa hidratación.

Las mascarillas para el cabello ayuda a que tu pelo se sienta renovado, más fuerte, le de suavidad y brillo. Una ventaja de esta mascarilla es que contiene células madre de fruta para que tener más nutrientes y tu pelo pueda absorber mejor estos ingredientes. Si tienes un pelo rizado, ondulado le dará ese movimiento sin que lo sientas seco o sin movimiento.

Esta mascarilla con aceite de marula es un excelente tratamiento para mejorar un cabello seco y maltratado. Necesitas aplicarla de medias a puntas, si tienes un pelo muy seco o te encuentras en climas muy secos, déjala actuar con 150 minutos y enjuaga. Este es un paquete de 6 mascarilla que te servirán hasta para 12 aplicaciones.

