3 productos de ácido kójico que pueden desvanecer el paño y manchas profundas

Elimina las manchas y el paño de tu rostro.

Los cambios hormonales, la exposición a los rayos de sol pueden hacer que las manchas se presenten más en tu rostro y aunque no lo creas es posible eliminarlas, pero debes de usar los ingredientes correctos. El que tengas manchas es debido a que hay un exceso de melanina y por eso son oscuras, el ácido kójico se encarga de disminuir esa melanina en exceso y poder tener un rostro y libre de manchas y paño. Además es un excelente antiedad que cuida las diferentes capas de la piel.

1. Genius White: penetra en la piel para eliminar el exceso de melanina

Este suero de ácido kójico lo que hace es que ayuda a eliminar las manchas oscuras y la hiperpigmentación de cualquier parte de tu rostro. Lo que hace es que penetra en las diferentes capas de tu piel para poder eliminar ese exceso de melanina, para que tengas un tono natural y uniforme. Es ideal para usarlo después del embarazo, en edades maduras o si eres joven y ya tienes manchitas por acné o por el sol.

Lo puedes aplicar en tu cuello, manos o en las partes donde tengas manchas. Se pueden usar diariamente en la mañana y en la noche.

2. TOUCH: desvanece las manchas mientras hidrata y es un antiedad

Si tienes manchas oscuras por varios años, es necesario un tratamiento más profundo y largo. Este suero contiene ácido kójico y lo combina con ácido azelaico, niacinamida, que lo que harán en tu piel es cuidarla de los radicales libres, prevenir las arrugas y eliminar las manchas. Lo recomendable es que comiences su uso una vez a la semana, pues si nunca haz usado ácidos puede ser algo muy nuevo para tu piel. Y necesita de tiempo para acostumbrarse, además que estos ingredientes son perfectos para eliminar manchas.

El ácido kójico puede eliminar las manchas, pero es necesario que siempre uses bloqueador solar, pues siempre es indispensable cuidar la piel de estos rayos que pueden provocar envejecimiento prematuro.

3. PHB Ethical Beauty: evita aparición de manchas sin importar tu tipo de piel

El ácido kójico es ideal para cualquier tipo de piel, este es un hidratante facial que ayudará a eliminar y prevenir que más manchas no aparezcan en tu rostro, además mejora el incremento de colágeno en el rostro y reduce la inflamación para dejar una piel más firme. No importa la edad que tengas, pues hasta el acné puede dejar marcas que no son tan fáciles de desvanecer.

El ácido kójico lo puedes usar en cualquier parte de tu cuerpo incluso en tus manos, codos o cuello. Aunque es un ácido que no es fotosensible, es importante que siempre uses bloqueador solar y lo retoques cada 3 horas, sin importar el clima.

