3 productos discretos de incontinencia urinaria para usar durante la menopausia

Muévete con libertad sin momentos incomodos.

Cuando se está en la etapa de la menopausia los niveles de estrógeno disminuyen considerablemente. El estrógeno ayuda a mantener fuertes las paredes de la vejiga para que no haya ningún escurrimiento involuntario. Asimismo los músculos alrededor de la vejiga se debilitan, esto comienza a suceder en mujeres de 40 años. Aunque no hay una cura total para la incontinencia urinaria, hay productos que te ayudará a sobrellevar y no sentirte incómoda.

Estos 3 productos son discretos por si tienes un evento importante, irás de vacaciones a la playa o quieres sentirte libre sin miedo a manchar tu ropa o tener que ir frecuentemente al baño.

Si vas a ir a la playa o quieres usar un vestido corto y no quieres usar una toalla de incontinencia, estas almohadillas controla las fugas de orina. Estas almohadillas no son absorbentes, pues su función es que bloquea la salida de orina. Tiene un aplicador como si fuera un tampón que se coloca en la vagina. Se puede usar hasta 12 horas continuas.

La marca recomienda que uses el tamaño uno, la primera semana para que tu cuerpo se adapte al producto. Es una gran solución para momentos especiales que te quieres mover con libertad y sin preocupación.

Estos calzoncillos desechables sirven para absorber la orina en todo momento, sin que se noten y ni te incomoden. No se marcan por si te gusta usar ropa ajustable. Este modelo es de máxima absorción por lo que es ideal por si tomarás el autobús por muchas horas o un vuelo largo.

Los calzones tienen un tejido suave de algodón y elástico en las piernas para ayudar a prevenir las fugas en la vejiga. Hay varios colores para combinar con tu ropa. Hay distintas tallas y tipos de absorciones, revisa cual es el mejor para ti.

Estos calzones de rehuso son ideales si quieres evitar el desperdicio. Aunque no es ideal para usarse sin una compresa, te ayudará para evitar que se manche tu ropa y pases un momento incómodo. Estos calzones están hechos de viscosa de bambú y spandex que no irritan tu piel. Hay diferentes tallas y modelos que son perfectos para una noche romántica y no quieres usar un calzón desechable.

Algunas mujeres que tienen muy pocas fugas de orina lo usan sin compresa, usan sólo el calzón. Experimenta y ve que funciona mejor para ti. Ríe, tose, baila sin miedo a manchar tu ropa o arruinar tu ropa interior.

También te puede interesar: Las 4 mejores cremas para humectar tu piel en la menopausia.