3 shampoos para canas que las cuidan y evita que se pongan amarillas

Luce unas canas muy platinadas.

Las canas amarillas suceden porque el cabello pierde su pigmentación, que incluso tienen que ver con los radicales libres y por lavarlo. Debes de tener un cuidado oportuno para eliminar esa pigmentación amarillenta. Los shampoos para las canas, ayuda a que se tengas un cabello fuerte, sano y que luzcas unas canas plateadas. No necesitas de otro producto para poder prevenir las canas amarillas o canas opacas, son un shampoo correcto será suficiente para un cuidado.

1. Miracle of Aloe: previene la irritación del cuero cabelludo y le da brillo a tu cabello

Este shampoo para las canas le dará brillo, suavidad y evita que se vuelva amarillo. Es un shampoo morado para las canas, que gracias a ese color puede prevenir el pigmento amarillo. Si eres de las personas que tiene caspa o tienes un cuero cabelludo que se irrita con facilidad, este shampoo contiene aloe vera, que ayuda a hidratar y prevenir hongos, pues es un ingrediente antibacteriano natural.

Este shampoo morado para canas le dará un color platino muy natural, que lo hará lucir radiante. Tiene un acondicionador para evitar enredos y jalen mucho tu cabello.

2. Keracolor: deposita color platino para evitar que estén amarillas y opacas

Aunque este no es principalmente un shampoo para las canas, es un acondicionador que permite que tus canas no están amarillentas. Es como un tinte, pero sin los ingredientes de un tinte, lo que hace es que ayuda a que el color platino se impregne en tu cabello cada puesta, sin maltratarlo y cuidando la salud de tu cabello. Mientras más lo uses, más tiempo podrá mantener ese color platino.

Es ideal para matizar las canas y que luzcan platinas, para evitar ese color amarillento. Las canas amarillas suceden la mayoría de las veces, así que lucirlas con orgullo con un tono natural.

3. MATRIX: le da un color único a las canas para que resaltan las tonalidad plateadas y se vea un color uniforme

Las canas amarillas, se producen por la falta de melanina y esto puede provocar que la cana sea un poco más débil y que incluso se vuelva crespa. Este shampoo morado para las canas, ayudará a darle una tonalidad platina dándole suavidad y brillo a cada pelo. Este es un shampoo morado que sí puede pintar tu regadera, así que cuida la aplicación.

Si no tienes un canas amarillas, pero las ves opacas este shampoo morado para canas, le dará un brillo para que ese gris resalte.

