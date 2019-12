3 suplementos para hacer crecer la barba y el bigote

Ten una barba y bigote más tupida.

Si quieres o tienes una barba con muchos espacios, hay productos para hacer crecer la barba, que se vea más tupida y por supuesto que el bigote también. Debes de tener paciencia, pues puede demorar hasta 3 semanas en que veas resultados, pero siempre se constante. La mayoría de los productos para hacer crecer la barba y bigote tiene vitaminas y aceites esenciales para estimular un crecimiento.

1. ViMulti: mejora el crecimiento del cabello, barba y bigote

Este es un suplemento para el crecimiento de la barba y bigote, que contiene vitamina A, B, C, E, biotina, ácido fólico, niacinamida, cobre, saw palmetto, ginkgo biloba y otros nutrientes que sirven para el crecimiento del cabello. Asimismo ayuda a prevenir arrugas, mejora el ánimo y promueve un crecimiento muscular rápido. Ayuda a que tu barba ya no se vea con tantos espacios o que cuando este creciendo sea más fuerte.

Si quieres prevenir que tu cabello y vello corporal se debilite este es un suplemento para prevenir el envejecimiento. Aunque este suplemento promete cambios en 2 semanas, cada persona es diferente y puede demorar mucho más. Tiene 60 cápsulas que te servirán para un mes de tratamiento.

2. The Beard Legacy: aceites y vitaminas para un mayor soporte

Si quieres una opción más completa, este es un suplemento de biotina y tiene un aceite para el crecimiento de la barba. La biotina, tiene muchos beneficios, pero especialmente para el cabello y vello corporal pues mejora el crecimiento, ayuda a tener una mejor estructura y evita que se debilite. El aceite para barba, ayuda al crecimiento, evita que tengas comezón, previene irritaciones y nutre los folículos.

Es importante que lo apliques después de ducharte, pues tu piel está húmeda y la piel absorbe mucho mejor estos productos. Incluye un cepillo, lo puedes usar diario, pero si tu piel es sensible úsalo de 2 veces a la semana.

3. Bossman: ingredientes naturales para engrosar el vello

Si no tienes tanto problema de crecimiento, en tu barba o bigote es muy delgado, necesitas engrosarlo y evitar que se debilite. Este aceite para crecer la barba está hecha de naturales ingredientes y cero abrasivos, ideal para cualquier tipo de piel. Manteca de karité y cacao, aceite de aguacate, ricino y de girasol son algunos de sus ingredientes. Ayudará a humectar los folículos y poros para estimular un mejor y fuerte crecimiento. En unos meses verás como tu barba está más tupida.

Cuando lo apliques agítalo muy bien y deja actuar no es necesario enjuagar. Evita que este expuesto a altas temperaturas. La marca tiene un tratamiento para crecer la barba, pero este producto tiene una satisfacción del 85%.

