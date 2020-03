3 tipos de cremas para la cara durante el embarazo que son seguras y previenen la resequedad

Conoce qué ingredientes puedes usar durante el embarazo.

Durante el embarazo la piel se tiende a resecar aún más, es importante que le des la hidratación todos los días. Debes ser más cuidadosa, porque no todos los ingredientes son seguros durante el embarazo. Queremos recomendar cremas totalmente seguras y que le darán la hidratación necesaria para que puedas cuidar tu piel.

Los ingredientes que debes evitar es la fragancia, parabenos, peróxido de benzoílo, retinol, ácido salicílico, lauril sulfato sódico, diazolidinil urea, ácido esteárico, que son ingredientes que pueden ser muy abrasivo para tu piel estando embarazada.

1. CeraVe: con ceramidas y ácido hialurónico libre de fragancia

Sin duda Cera Ve, es una de las mejores marcas e ingredientes que hay en el mercado y que tienen un costo accesible. Esta crema contiene ácido hialurónico y ceramidas que ayudarán a proteger tu piel y dando una hidratación profunda además de retener humedad para que no la sientas seca o tirante.

Esta crema para embarazadas es libre de fragancia, no tapa los foros, es muy suave y no irrita. Ideal para usarse antes, durante y después del embarazo.

2.Bioderma: cuida la barrera cutánea para prevenir irritación y sarpullidos por la resequedad

Para las mujeres embarazadas que la piel la sienten seca, es importante que le den el cuidado adecuado, pues sino puedes tener problemas serios. Esta crema contiene vitaminas que cuidan y fortalecen la barrera cutánea. Evita que te de comezón la resequedad y que salga algún salpullido, esta crema la puedes usar en cualquier parte del cuerpo, incluso en tu rostro.

Es una crema sin fragancia e hipoalergénica. Ayudará a que tu piel esté suave y nutrida que es lo que necesitas durante todo el embarazo.

3. Vanicream: cuida la humedad en la piel para que no tenga resequedad extrema

Cuidar la humedad en la piel, es indispensable pues si no tiene la suficiente humedad, es por eso que se reseca más de la cuenta. Esta es una crema libre de fragancia que podrá calmar irritaciones, picazón, rojeces y evita las grietas. Asimismo ayuda a darle suavidad, por lo que esta crema es libre de sulfato, no comedogénico, libre de gluten y no deja una sensación pesada.

Esta marca tiene uno de los jabones faciales, ideal para usarse en el embarazo, tiene ingredientes nobles y seguro para la etapa del embarazo. Esta crema para embarazadas la pueden usar en los pies, codos, rodillas y más.

