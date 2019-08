3 ventajas de pintarte con tintes naturales el cabello

Cambia de look sin dañar tu cabello.

Si apenas vas a comenzar a teñir tu cabello o quieres cambiar de look, no necesitas dañar tu cabello. Hay tintes naturales para el cabello, con muchas tonalidades que protegen, hidratan y no dañan el cabello. Te damos 3 ventajas y 3 tintes distintos para que uses el que más te convenga.

Los tintes más populares desafortunadamente tienen amoniaco y químicos que elimina la keratina natural de tu cabello. Al ver ser tan abrasivo hace que tu pelo se debilite, quiebre y sea más susceptible a la caída. Los tintes naturales pueden hacerte cambiar de look sin tanto daño y sin menor problema. La henna ayudará a tener un cabello brillante.

Esta henna ya tiene determinado el color, pero si quieres experimentar puedes comprar una henna sin pigmento y tu crear tu propio color. A las canas las tiñe dando unos reflejos cómo si fueran destellos.

Los tintes naturales al no tener amoníaco, resorcinol ni parabenos no son abrasivos y con esto evitan que la caída del cabello sea severa. Este tinte natural está hecho de pigmentos de extractos de plantas, por lo que da una variación de color de aspecto natural. Puede cubrir las canas y hay más de 31 tonalidades, con los que puedes combinar si así lo deseas.

Estos tintes naturales también pueden ser usados por hombres, para teñir barba, bigote o cabello y cubrir unas cuantas canas. Este tinte tiene un 70% de satisfacción.

Al ser tintes naturales tiene ingredientes naturales como plantas, superfood o vegetales. Este tinte natural para el cabello tiene aloe vera, hamamelis, equinácea, nuez, entre otros que ayudan a dar nutrientes a tu cabello para fortalecerlo.

Los tintes natural se aplican igual que los tintes normales del supermercado, de igual manera es importante leer las instrucciones para una aplicación correcta. Si tienes un cuero cabelludo muy sensible, haz la prueba en tu piel antes de colocarlo en tu cabello.

