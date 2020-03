4 ampollas de suero que te dan hidratación y eliminan manchas de la piel

Luce un rostro lleno de hidratación y libres de manchas.

Las ampollas para la piel, son un recurso que contiene un alto contenido de nutrientes y vitaminas para que puedan ser absorbidas por tu piel de manera rápida. Una de las ventajas es que en cuestión de horas podrás ver mejoras en tu rostro como una piel más glow, luminosa, suave y uniforme. La mayorías de las ampollas para la piel, no se deben de usar diariamente, pues es un tratamiento más concentrado que en exceso puede ser muy irritativo, pero cada que las uses notarás una diferencia espectacular en tu piel.

1. Vichy: 10% de pura vitamina C para darle brillo e hidratación a tu rostro

Estas ampollas de vitamina C y ácido hialurónico ayudará a la piel a que absorba mejor la vitamina C para poder desvanecer las manchas o el paño que esta en tu piel, asimismo ayudará a darle una hidratación intensa gracias al ácido hialurónico. Es una ampolla de vitamina C pura, por lo que sí es una alta concentración. Se debe de aplicar inmediatamente, pues sí la abres y la aplicas en 3 días se va oxidar la vitamina C.

Almacena estas ampollas de vitamina C, en lugar lejos de la luz solar y de mucha humedad. Perfecta para cuando tu piel necesita de una hidratación extrema.

2. ISDIN: un boost de antioxidante para las arrugas

Si tienes manchas por la edad o el sol, es importante tener un tratamiento ocasionalmente de vitamina C, pues ayuda a que se puedan desvanecer, cuida la piel del estrés oxidativo y los radicales libres, además que da un brillo y te da mucha elasticidad. Es una ampolla para el rostro que tiene pocos ingredientes por lo que la hace más efectiva.

La vitamina C es un activo fuerte, por lo que si estás usando retinol o cualquier otro ácidos, aplica esta ampolla otro día. Si tienes mucho acné o eres de piel muy sensible, no es muy buena alternativa ya que la concentración es muy alta.

3. Easydew: promueve el colágeno y elastina en la piel para reducir las arrugas

Una ampolla ideal para la aparición de las primeras arrugas, esta ampolla para la piel está hecha de una proteína patentada por la marca que se encarga de mejorar el colágeno y elastina en la piel, y poder eliminar las manchas oscuras y el enrojecimiento. Asimismo te dará a esa hidratación necesaria para que tu piel esté más sana y libre de resequedad en cualquier época del año.

Estas ampollas de vitaminas para la piel, lo puedes usar como sustituto de tu suero nocturno. Si no usas todo el suero lo puedes dejar en la ampolla, pero úsalo ese mismo día.

4. L’Oreal Paris: tratamiento de 7 días de ácido hialurónico para todo tipo de pieles

Si tienes una piel muy opaca, notas mucha falta de hidratación, estas ampollas de ácido hialurónico, son perfectas para hacer un tratamiento de 7 días. Su principal ingrediente es el ácido hialurónico, lo que hace es que ayuda a que tu barrera cutánea se llene de hidratación y con esto prevenga secreción de sebo, muchos granos, arrugas prematuras y puede prevenir la inflamación.

El ácido hialurónico es ideal para cualquier tipo de piel incluso las más sensibles, es un acido muy noble que sentirás una piel tersa, hidratada y suave. No olvides colocar tu humectante facial, después de esas ampollas.

También te puede interesar: Estas fueron las mascarillas para las arrugas más vendidas en el 2019.