4 antioxidantes naturales que dismuyen el colesterol y cuidan la piel

Antioxidantes naturales para cuidar tu salud.

Los antioxidantes naturales son vitaminas que necesitamos para diferentes recursos desde cuidar la piel de los radicales libre y con esto prevenir el envejecimiento prematuro. Otra razón importante para consumir antioxidantes naturales es para cuidar tu sistema inmune, cuidar el corazón y hasta para prevenir enfermedades estomacales. Los antioxidantes naturales están en diferentes alimentos, pero en ocasiones no se consume la dosis diaria. Conoce estos algunos antioxidantes naturales para consumirlo en el desayuno y que ayudará a disminuir el colesterol.

1. Moringa: evita la oxidación de las células y cuida los niveles del colesterol

La moringa es una planta que tiene beneficios casi a tu organismo de pies a cabeza. La moringa es un antioxidante natural que cuida a tu cuerpo de los radicales libres, evita la oxidación de las células, mejora la circulación sanguínea y evita que tengas altos niveles de colesterol. Asimismo activa la digestión y previene programas digestivos, por eso se usa mucho para bajar de peso.

Te damos una opción de moringa en polvo, esto es para que lo puedas combinar con otros antioxidantes naturales o con jugos y bebidas o lo puedas hacer en forma de una infusión.

2. Acai: lleno de vitaminas y minerales que evita enfermedades respiratorias y es un diurético natural

Probablemente ya sabes que los frutos rojos son un antioxidante natural muy potente. El acai tiene alto contenido de vitamina B, C y E, calcio, hierro, zinc y polifenol que ayuda a combatir con bacterias y virus. Es un antioxidante natural ideal para poder prevenir enfermedades respiratorias y del sistema nervioso. El acai tiene alto contenido de omegas que previene un alto niveles de colesterol.

El acai lo puedes consumir en batidos, licuados o en bowl, pues consumirlo así solo es un sabor muy fuerte. Además, el acai es un diurético natural que previene la retención de líquidos.

3. Cacao: un potente antioxidantes que cuida de la salud estomacal

El cacao no es lo mismo que el chocolate. El cacao es un ingrediente que tiene un alto nivel de antioxidantes e incluso se dice que más que el té verde. El cacao ayuda no tener altos niveles del colesterol, gracias a esto puede prevenir enfermedades cardiovasculares e incluso gástricos. Es un diurético natural, así que consumirlo ayudará a eliminar las toxinas que no necesites.

El cacao lo puedes consumir con agua o leche vegetal, evita poner endulzantes con muchas calorías. Se puede tomar frío o caliente, si contiene cafeína así que opta por no consumirlo tan tarde para no tener problemas al dormir.

4. Flavonoides con vitamina A: cuidan del estrés oxidativo y es un depurador

Los flavonoides son antioxidantes que están en varios vegetales y frutas verdes. A veces parece imposible consumir con ingredientes verdes, uno de las mejores opciones consumir polvos que lo tengan todo. Cítricos, kale, lechuga, espinaca, brócoli, espirulina, albahaca y más son solos algunos de estos antioxidantes naturales que protegen a tu cuerpo del estrés oxidativo.

El consumir antioxidantes naturales te pueden ayudar a mejorar la digestión, la circulación y a prevenir enfermedades del sistema inmune. Puedes consumirlo a cualquier hora, sin duda este es un antioxidante que actúa como un depurador.

También te puede interesar: 4 tés para la gastritis que ayuda a calmar sus síntomas.