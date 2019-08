4 cremas con colágeno para el rostro que pueden prevenir las arrugas

Disminuye las arrugas con colágeno.

Las cremas con colágeno ayudan a reducir las arrugas, pues ayuda a que las células se regeneren y cuida a los tejidos del desgaste de la edad. Al juntarse con retinol, ácido hialurónico o vitamina C ayuda a que sea un antioxidante muy potente y pueda prevenir las arrugas y disminuirlas. El uso de colágeno es ideal a partir de los 20 años, pues comienza a disminuir su producción. Si tienes una piel madura es un complemento perfecto para tu rutina de belleza.

Esta crema de colágeno ayuda a que la piel esté sana e hidratada. Contiene partículas de colágeno que tienen una consistencia líquida que ayudan a que tu rostro se mantenga hidratado y retenga la cantidad exacta de humedad. Contiene también aceite de baobab que ayuda a que tu piel tenga más agua y sea más elástica.

Se debe de aplicar al final de tu rutina de belleza, puede ser aplicada en la mañana y en la noche sin importar el tipo de piel. Pues gracias a que tiene más agua en sus ingredientes hace le ayudará a la piel grasa, secas y mixtas.

Esta crema para las arrugas es muy potente es ideal para las mujeres u hombres que ya notan un poco de arrugas en el rostro. Contiene colágeno, vitamina C y retinol. En conjunto ayudan a darle un tono parejo a la piel, a luchar contra los radicales libres, a retrasar los signos de envejecimiento por sus antioxidantes y a darle más elasticidad.

El uso de retinol y vitamina C es indispensable el uso de bloqueador solar y aplicar cada 2 veces, pues la piel la trabaja a profundidad y es más susceptible a los rayos del sol. Si eres de piel sensible haz la prueba primero en tu brazo para ver si no se irrita.

Esta crema para las arrugas contiene colágeno y vitamina C, mejorando la producción de colágeno en la piel, da más elasticidad, reafirma y mejora la renovación celular. Si tienes manchas oscuras o un tono disparejo esta crema te ayudará a que tengas un tono parejo y tu piel luzca radiante. Gracias al ácido hialurónico hidrata y restaura la piel.

Es perfecto para usarse a partir de los 25 años. Si usar productos con AHA, BHA o niacinamida podrían causar irritación pues no se llevan muy bien con vitamina C. Para esto usa unos en la noche y otros en el día para que no causen irritación, pero no juntos.

El retinol es un ácido que ayuda mucho a pieles maduras, pues actúa a profundidad en las capas de la piel, y puede darte un tono parejo y a reducir visiblemente las arrugas. El uso del retinol se debe de agregar paulatinamente en la rutina, pues es un ácido que a muchas pieles les puede irritar al inicio.

Si tienes más de 35 años es perfecto el retinol, pues se notan más los resultados el uso del retinol en una piel madura. Si usas retinol no es apliques altas cantidades de vitamina C pues puedes irritar la piel. Esta crema para las arrugas tiene 97% de satisfacción.

