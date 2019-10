4 estilos de botas altas hasta la rodilla para usar en la época de frío

Luce divina con estas botas altas hasta la rodilla en época de frío.

En las épocas de frío, no debe de ser pretexto el no lucir tus piernas, con unas botas hasta la rodilla puedes lucirlas con una falda o un vestido mini. Hay de diferentes botas largas de acuerdo a tu presupuesto, para que luzcas hermosa en este otoño e invierno. Recuerda que ciertos productos los podrás probar, antes de harte tu compra final. Así podrás asegurarte que se ve perfecto con ese vestido que te encanta. Conoce más en Prime Wardrobe, una manera de saber que realmente te gusta.

1. Sam Edelman: botas altas hechas de gamuza con un ligero tacón

Estas botas altas negras, tiene un tacón muy pequeño para que las puedas llevar a tu trabajo o a una salida con tu pareja. Están hechas de gamuza elástica, por lo que será muy cómodo usarlas por horas y horas. Hay 4 colores diferentes, el color negro sin duda las hacen lucir extremadamente formal. Tiene unos listones en la parte de arriba para darle una singularidad a estas botas hasta la rodilla con un tacón pequeño.

Si no estás segura si se te ven bien con cierto vestido o pantalón, este producto tiene la función de Prime Wardrobe para que pruebes estas botas antes de comprarlas.

2. TOETOS: botas altas de mujer para usarse en invierno

Estas botas hasta la rodilla, tiene broches en el exterior y una cremallera interior para que puedas colocarla sin problemas con jeans, pantalones o medias. Son perfectas para usarse en el invierno, pues están hechas de piel sintética. Además, tiene una punta redonda. Hay una gran selección de colores, para que puedas combinarla con cualquier atuendo.

Para que luzca más estilizado estas botas largas, ponte algo pegado para que se noten más y tu cuerpo se vea proporcionado.

3. DREAM PAIRS: botas hasta la rodilla con tacón hechas de ante vegano

Estas botas hasta la rodilla con tacón, son totalmente sexy, pues tiene un diseño acolchado que están hechas de ante vegano para una apariencia clásica y moderna. El tacón es de 3’’, por lo que no te cansarán nada, pues es una bota holgada, pero cómoda. Su suela es antiderrapante, por lo que no tengas miedo a lucirla, pues su suela ayudará a que tu pie no se resbale.

Estas botas negras con tacón tiene cremallera, por lo que será muy fácil quitar y poner si vas al aeropuerto o estás en el avión.

4. Naturalizer: botas hasta la rodilla hechas de cuero que son duraderas

SI prefieres unas botas de calidad y que sean de piel, con un toque clásico, este es tu modelo. Están hechas de cuero y su suela es sintética. Con un cuidado especial estas botas hasta la rodillas pueden durar años y años. Tiene un tacón de 1’’ por lo que si eres de las mujeres que prefieren algo más cómodo y plano, te serán muy útiles. Además, tiene una amortiguación extra. Las puedes usar con medias, faldas, pantalón, vestidos en épocas de frío, sin perder el estilo.

Hay 3 colores diferentes, asegúrate de checar la tabla de medidas, para que no tengas problemas y se ajusten a la perfección.