4 productos de la rutina de belleza de Salma Hayek que la hacen lucir más joven

El skincare de Salma Hayek es hidratación.

Foto: Matt Winkelmeyer/Getty Images for InStyle

La mexicana Salma Hayek tiene una rutina de belleza que se basa principalmente en hidratación. Salma Hayek compartió su rutina de belleza y sorprendido a muchos, pues no es una rutina de belleza muy difícil. Para ella siempre opta por la hidratación y evita sobreelevar el rostro. Para Salma los consejos de su abuela son muy importantes, pues ella usa ingredientes naturales e incluso una crema de tepezcohuite para prevenir las arrugas y cuidar la piel día a día. Conoce algunos de los productos que usa Hayek en su rutina de belleza.

1. Nuance Salma Hayek: limpiador facial libre de jabón con salvado de arroz que cuida la humedad de la piel

A Salma Hayek, no le gusta estar limpiando y limpiando el rostro, pues le gusta mantener estos aceites naturales en su rostro. Por las mañanas no limpia su rostro y por las noches, remueve su maquillaje con aceite de coco y después coloca un poco de este limpiador facial. Este limpiador facial tiene salvado de arroz, maracuyá y aceites de babasú. Está libre de jabón para no ser abrasivo en pieles sensibles ni dejar la piel tirante.

Estos ingredientes ayuda a limpiar, le da suavidad, cuida la humedad de tu piel para que no se reseque y produzcas sebo en exceso. Humedece un poco tus manos y coloca este limpiador facial.

2. ASDM Beverly Hills: el tepezcohuite mejora la producción del colágeno y es apto para todo tipo de pieles

El tepezcohuite es un ingrediente que proviene de una planta, y que tiene diferentes beneficios. Salma Hayek ama el tepezcohuite ayuda a mejorar la producción de colágeno, cuida a la piel de los radicales libres y ayuda a eliminar las manchas. Si tienes una piel muy irritable, sensible, con acné o con eczema, es una excelente opción.

La crema de tepezcohuite ayude aliviar las quemaduras, calma las inflamaciones y puede prevenir las arrugas. Salma Hayek ama el tepezcohuite y lo usa todos los días. Aplica esta crema de tepezcohuite antes de tu bloqueador solar.

3. Herbivore Botanicals: agua de rosas para hidratar y eliminar maquillaje

Esta es una agua de rosas y Salma Hayek le da diversos usos. Lo aplica después de lavar su rostro por la noche, para refrescar y darle más hidratación a la piel. Otro uso que le da es que coloca en una toalla caliente un poco de agua de rosas para eliminar residuos de maquillaje difíciles de quitar. También aplica de agua de rosas por las tardes si siente su piel tirante o si quiere darle un poco de hidratación.

El agua de rosas es muy noble y siempre busca uno que sea libre de fragancias, pues puede irritar la piel sí tiene fragancia. Esta agua de rosas es muy suave, vegana, libre de alcohol y una de las favoritas de Salma Hayek.

4. St. Tropez: crema hidratante que le da un bronceado

Y porque a Salma Hayek le da hidratación, esta crema hidratante ayuda a darle frescura, nutrientes y un tono bronceado para ya no maquillar tanto el rostro. Esta crema hidratante contiene vitamina E y ácido hialurónico que no tapa los poros y le da un color a tu rostro. Deja la piel suave, sin dejarla pasada esta es una tonalidad light medium.

Aplica de menos a más y deja unos segundos que se absorba el producto y vuelve aplicar, esto es para que no satures tu rostro. A Salma Hayek le encanta porque tiene un rico aroma y le da un color diferente a una base de maquillaje.

