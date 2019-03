5 auriculares impermeables para escuchar música mientras te bañas

La hora del baño ya no será un problema para ti y tu música.

La música es la mejor compañía para cualquier ocasión. No hay actividad que realicemos donde nuestras canciones preferidas no sean el complemento para hacerlas más agradables. ¿Y quién no ha dado increíbles sesiones de conciertos en la ducha? La hora del baño también es un buen momento para escuchar nuestras canciones favoritas. Es por eso que a continuación te mostramos los mejores auriculares impermeables para que puedas escuchar música incluso mientas te bañas:

1. Letscom: Auriculares Bluetooth a Prueba de Agua

Son cómodos y estables con un diseño liviano y ergonómico. Sus accesorios son personalizables con tapones de tamaño grande, mediano y pequeño. Sus suaves ganchos de silicona son cómodos y seguros.

Su sonido es de alta fidelidad, y su nano-recubrimiento interno protege los auriculares de la humedad en todo momento, para que incluso a la hora de tomar un baño disfrutes de tus canciones preferidas.

2. MPow: Auriculares Impermeables

Te brindan una apariencia atractiva y elegante, además de una protección impermeable y bajos más ricos para satisfacer tus necesidades de sonido.

Los ganchos para tus oídos han sido mejorados para que los sientas más cómodos y sin durezas en tus oídos, y su par de almohadillas tienen espuma de memoria para adaptarse a tu canal auditivo.

3. H2O Audio: Auriculares Sumergibles

Estos auriculares son 100% impermeables. Su tecnología a prueba de agua utiliza componentes internos de sonido de la más alta calidad, para producir el mejor sonido bajo el agua con bajos de primera calidad.

Están diseñados para que sean cómodos y fáciles de usar, su forma ergonómica se ajusta de manera correcta a tu canal auditivo. Su juego de puntas permite que se mantengan en su lugar.

4. Anbes: Auriculares Inalámbricos Impermeables

Auriculares inalámbricos con nivel impermeable IPX7, que evita que el agua ingrese hasta 3.3 pies de profundidad. Su diseño es de gancho flexible para tus orejas, ergonómicos y se ajustan para no caerse.

Incluyen micrófono y pueden reproducir un excelente sonido estéreo HD, con graves profundos y agudos cristalinos. Su batería es de larga duración, podrás tomar relajantes baños con tu música preferida de fondo.

5. Acsun: Auriculares HD a Prueba de Agua

Su software integrado de alta calidad para micrófonos y la tecnología de sonido HD, te ofrecen música estéreo de alta fidelidad con bajos profundos y una voz clara cuando escuchas tu música.

Incluye además llamadas manos libres y micrófono incorporado. Tendrás una conexión más rápida y estable con tus dispositivos habilitados para Bluetooth. Sus manos libres te permite librarte de todos los molestos cables.

