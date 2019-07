5 cinturones de cuero Tommy Hilfiger para hombres por menos de $30

Dale un vistazo a los cinturones de cuero que pueden complementar cualquier look.

Uno de los accesorios más importantes para los hombres son las correas o cinturones, ya que dependiendo del estilo, material y color que este accesorio tenga puede complementar perfectamente un look o dañarlo. Puesto que los cinturones no se utilizan solamente para sujetar el pantalón, si no que son un accesorio que ayuda a complementar un atuendo de forma efectiva, si sabes cómo combinarlos. Debido a esto, en este artículo te presento los mejores cinturones Tommy Hilfiger para que tengas un look más sofisticado o elegante.

El cinturón Ribbon Inlay está confeccionado de 80% cuero y 20% algodón. El cinturón al tener una cinta con el logotipo de Tommy Hilfiger, es ideal para utilizarlo en eventos casuales. Puedes comprar este cinturón desde $16.50 a $39.00, dependiendo del estilo y el tamaño. De igual forma, puedes obtener el cinturón en diferentes colores como blanco, crema, azul o negro.

Si deseas un estilo casual, pero sencillo, puedes considerar el cinturón Brown Ribbon de Tommy Hilfiger. Este cinturón no tiene el logo de la marca en la correa, luciendo así más simple y versátil. El cinturón está confeccionado de tela, piel y cinta. Puedes comprar en diferentes colores este cinturón desde $14.60.

El estilo clásico y elegante de este cinturón lo hacen ideal para utilizarlo para ir a trabajar o en eventos formales. Del mismo modo, el cinturón al ser reversible es muy práctico, ya que tendrás dos cinturones en uno. Puedes comprar este cinturón desde $16.24 en color negro o marrón.

Los cinturones trenzados nunca pasan de moda, ya que su estilo es muy sofisticado y lo puedes utilizar con un sinnúmero de atuendos. El cinturón trenzado de Tommy Hilfiger es de muy buena calidad y viene en varias tonalidades de marrón. Puedes obtener este cinturón desde $19.18.

Este cinturón está confeccionado de cuero de vaca y es reversible. Lo puedes utilizar con un atuendo casual o formal, ya que el estilo es sencillo. El cinturón trae dos hebillas las cuales puedes intercambiar dependiendo del estilo que desees llevar. Puedes comprar este cinturón por $29.98.

