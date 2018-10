5 fajas que te moldearán la figura para verte mejor que Jlo

Luce unas curvas tan definidas como las de JLo con la ayuda de estas prendas.

Jennifer Lopez (Jlo) no solo es reconocida por su música, también es famosa por su cuerpo; y ciertamente pareciera que los años no le afectan en lo más mínimo. JLo cuida mucho de su cuerpo gracias a la combinación de tres factores: ejercicios, alimentación balanceada y por supuesto una buena faja. Y es que las fajas no solo moldean, también ayudan a potenciar los resultados del entrenamiento físico. Es por ello que te recomendamos 5 fajas del mercado para que logres verte también como ella.

1. Shine: faja tipo bermuda

La faja está fabricada en 90% poliéster y 10% spandex. Entre sus funciones está reducir y moldear tu cintura, definir tus curvas, corregir la postura, estimular la sudoración, aplanar el abdomen y proteger y prevenir lesiones. Está disponible en negro y beige.

La faja es de uso diario, adecuada para usarla en rutinas de ejercicios, trabajo, reposo, ir al GYM o salidas casuales. Es completamente invisible bajo tu ropa, incluso al usar vestidos ajustados.

2. DIANE & GEORDI: faja corsé sin sostén

La faja de la marca colombiana Diane&Geordi está elaborada en Powernet, un tejido altamente resistente y de costuras reforzadas. La faja reduce medidas y moldea tu cuerpo. Esta faja levantadora de glúteos controla cómodamente tu abdomen y cintura, al tiempo que realza las curvas de tu caderas y trasero.

La faja es para uso diario y es ideal para tratamientos postparto. También se puede usar como prenda de compresión después de la cirugía para ayudar en el proceso de recuperación. No se nota a través de la ropa.

3. Camellias corsets: faja tipo body

La faja es de forro de látex de capa media que acelera la pérdida de peso. Su tejido de látex Nylon y Spandex, proporcionan un control firme maximizado de todo tu cuerpo. La faja es transpirable, por lo que absorbe la humedad durante todo el día. Disponible en estilo panty o tanga.

La faja corrige la postura y aumenta la quema de grasa mientras estás de pie o sentada durante el trabajo. Es ideal para el postparto.

4. Eleady: Faja tipo chaleco

La faja de Eleady posee un chaleco térmico que intensifica la transpiración en su centro más que la ropa de gimnasio habitual durante el ejercicio. El diseño de seno antideslizante tipo U, mantiene el pecho hacia arriba y la espalda firme. Tiene un cierre de cremallera en la parte frontal.

Ayuda a definir tu cintura y a moldear tu cuerpo para una apariencia más esbelta. Minimiza esos bultos y protuberancias antiestéticas para que te sientas más confiada con tu atuendo.

5. Gotoly: faja sin tirantes

La faja de Gotoly está fabricada en fibra muy transpirable y debido a su fuerte rendimiento, es completamente permeable. Este modelo absorbe por completo la humedad evitando el daño a tu piel. El encaje de bordado la hace atractiva y elegante y viene en varios colores.

La faja alisa las protuberancias en la barriga, define las figuras del trasero y los muslos. Con esta prenda tonificarás tus curvas en cualquier momento y con cualquier ropa.

