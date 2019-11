5 productos para usar antes y después de teñirte el cabello y que no se maltrate

Cuida antes y después de cambiar de color tu cabello.

No importa si es la primera vez que vas a teñir tu cabello o si ya lo has teñido varias veces, es importante buscar ingredientes esenciales para el cabello teñido maltratado. Hacer un tratamiento para cabello maltratado no es nada difícil ni tampoco tiene que ser super costoso, te damos 5 productos para que los puedas usar antes y después de pintarte el cabello. Ten un cabello teñido saludable y lleno de color.

¿Qué usar antes de teñirte el cabello?

Es necesario que apliques un shampoo de una buena concentración de nutrientes para que no reseque y aportan nutrientes a tu cabello. Este shampoo penetra en la fibra capilar para que pueda prevenir y sanar el daño severo. Todos tenemos keratina natural en el cabello, pero los radicales libres, tintes, productos de calor y más lo dañan. Este shampoo para cabello teñido tiene proteína de keratina y arroz negro, perfecto para prevenir la resequedad.

Es un shampoo libre de parabenos, sulfatos y siliconas, perfecto para cabello maltratado. Lo ideal es que prepares tu cabello al menos un mes antes, pues si aplicas un día antes, obviamente no verás muchos cambios.

Las mascarillas no son lo mismo que un acondicionador. Esta mascarilla tiene ingredientes como aceite de coco, retinol y keratina. Lo que hace es que reestructura el cabello desde el folículo, controla la humedad, repara los daños, da fuerza y le da brillo natural. Puede ser usado si tu pelo es rizado, lacio o muy chino.

Es importante cuidar la keratina natural del cabello, y cómo se va a teñir la puedes reforzar para que cuando cambies de color y no provoque un daño tan profundo. Aplíca esta mascarilla para cabello dañado después de usar shampoo y déjala actuar de 5 a 10 minutos.

¿Qué usar después de teñirte el cabello?

Obviamente ya que tienes un nuevo color, quieres que dure unas semanas sin que se vaya degradando el color del pelo. Este es un spray que lo hace es proteger el color de tu cabello y hasta tiene protección solar. Así podrás proteger tu color del sol. Es un spray que protege el color de tu cabello con ingredientes como jojoba, girasol, extracto de alga, romero y otros ingredientes naturales.

Este spray es ideal para peinarlo, aunque trata de no usar tantos productos de calor para que dañes aún más tu cabello. Recuerda usar shampoos, acondicionadores, ampollas para que tu cabello se pueda recuperar.

Sin duda este tratamiento para cabello maltratado, a sido una gran alternativa para cuidar el cabello teñido en los últimos años. Olaplex es un concentrado que cuida los cabellos teñidos, incluso en algunas estéticas colocan Olaplex 1, en el tinte. Olaplex 3 ayuda a fortalecer el cabello, previene la rotura y controla el daño severo. Su uso debe de ser de 2 a 3 veces por semana, pues no es un shampoo es un concentrado.

Debes de colocarlo en tu cabello seco y dejarlo actuar por unos 20 minutos y después enjuagar y colocar tu shampoo. No necesitas colocar tanto producto, verás con poco tu cabello podrá absorber sus nutrientes. El Olaplex 3 en Amazon tiene 4.1 estrellas.

Puedes pensar que el secar tu cabello no tiene nada que ver con el daño, pues desafortunadamente tiene mucho que ver. Al usar una toalla convencional y jalar tu cabello cuando está mojado, haces que se rompa y provoques puntas abiertas, orzuela y hasta sequedad en tu pelo. Esta es una toalla de microfibra la cual solo debes de colocar en tu cabello, después de unos minutos notarás un cabello seco más rápido, sin menos frizz, y ayuda a prolongar el color.

Al no jalar tu cabello cuando está mojado, ayuda al cabello teñido pues su color esta intacto en tu cabello y no lo frotas. Es un pequeño cambio, que tiene grandes beneficios.

Te puede interesar: Los 3 mejores tintes naturales que no maltratan ni dañan tu cabello.