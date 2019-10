6 ideas para decorar una fiesta de quinceañera con poco presupuesto

Decoraciones de muy buen gusto que no afectarán tu bolsillo.

La fiesta de quinceaños es una celebración que solo vivirás una vez en la vida, y se trata de ese momento con un gran significado en que pasarás de ser una niña a convertirte en toda una mujer, y por eso no debe de ser tomada a la ligera. El problema es que organizar un evento como este no es una tarea fácil, porque tienes que estar al pendiente de todos los detalles para que la ceremonia puede salir como la tienes planificada. Y aunque el vestido, los accesorios y el peinado sean una parte importante importante, también es esencial que sepas qué elemento incluir en tu fiesta para que todo resulte tal y como siempre has soñado

Sin embargo, es bien sabido todo lo que implica el aspecto económico hace que tengas una visión un tanto más limitada de cómo armar un evento de esta magnitud. No resulta extraño conocer casos donde las familias ahorran por años para este gran día, pero también están aquellos que prefieren concentrar sus esfuerzos en la planeación de una celebración un poco más modesta.

Lo cierto es que sin importar cuál sea el caso, nunca está de más que tomes en cuenta algunos consejos que te ayudarán a ahorrar algo de tu capital sin que tengas que sacrificar el glamour y la elegancia que deben de ir dentro de este festejo, obviamente siempre teniendo presente tus gustos y personalidad. Por eso, a continuación podrás encontrar 6 ideas que no comprometerán tus bolsillos ni el estilo de tu fiesta de quinceaños.

1. Set de globos para 15 años

Es un set de globos para decorar que incluye una pancarta de “Happy Birthday” con globos de 15 años que en total posee un tamaño de 40 pulgadas, unos globos rosas en forma de estrellas con un tamaño de 18 pulgadas, 2 piezas de cinta blanca, 10 globos de color rosa, 10 globos con confeti en su interior y 5 borlas de oro rosa. Además, los puedes rellenar con helio para que se mantengan flotando donde los pongas.

Los globos son una alternativa muy eficaz que puedes colocar en el techo, en los centros de mesa o en las paredes, y si gustas los puedes complementar con algunos adornos hechos con flores de temporada que son las más económicas. Sin duda esta es una decoración sencilla que puedes armar tu misma con la ayuda de tu familia y amigos, ya que también puede funcionar como un espacio memorable para que tus invitados se hagan fotos divertidas que luego pueden subir a las redes sociales o incluir en el álbum dedicado a la fiesta.

2. Cortina de luz LED

Es una cortina de luces LED con un voltaje de 110V que incluye su propio transformador, su enchufe, su controlador de luz y un interruptor de encendido y apagado. Su medida es de 6 por 9 pies, lo que quiere decir que tiene el tamaño ideal para que la cuelgues en el techo, puertas, ventana y árboles.

Esta pieza decorativa es indispensable en cualquier decoración, debido a que transmite una suave, cálida y mágica iluminación sin importar si optas por colocarla en interiores o exteriores. Una buena idea es que la uses para dividir una estancia, sobre todo si buscas crear 2 ambientes distintos para la fiesta de quince años. Así que aprovecha este sencillo truco para que realmente sorprendas a tus invitados con algo original.

3. Decoración para pasteles

Pieza de decoración para pasteles de quince años elaborado con material de metal con una aleación resistente y piedras brillantes de imitación que logran transmitir un aire de elegancia y sofisticación. Su tamaño es de 4 por 4 pulgadas, lo que quiere de decir que se adapta a cualquier tipo de pastel sin caerse.

El pastel también es una parte muy importante en la decoración de la fiesta de quince años por lo que no puedes olvidar escoger un espacio en el salón o en el jardín exclusivo para cuando llegue el momento de cantar cumpleaños. Normalmente va sobre una mesa decorada con otros postres y flores, pero para que no pase por alto también puedes optar por adornarlo con esta pieza con el número 15 que no pasará desapercibida para ninguno de los invitados.

4. Decoración para cupcakes con purpurina

Es un set de 40 etiquetas circulares con 20 palillos de madera diseñados para decorar cupcakes. Cada etiqueta tiene un tamaño promedio de 2 pulgadas y cuentan con un acabado en purpurina y una impresión digital de una sola cara.

Y es que para las fiestas de quince años también tienes que tomar en cuenta los centros de mesa, los cuales suelen tener una decoración muy variada con colores rosas y con flores para resaltar la feminidad de la cumpleañera. Por eso, puedes optar por estos capacillos y colocarlos en cada la lado de la mesa para crear un decorado original, sencillo y económico que no pasará desapercibido por ninguno de los invitados a la reunión.

5. Letra decorativa con luces LED

Es una letra decorativa hecha con material de plástico blanco y con un tamaño de 9 por 6 pulgadas para garantizar montaje de pie o en la pared. Es una pieza que cuenta con luces LED que tiene una vida útil de más de 50,000 horas. La pieza completa funciona con dos baterías AA y un mando a distancia que te permite encenderla o pagarla.

Puedes escoger la letra según la inicial de tu nombre para que la coloques sobre una mesa central, en el piso o colgando del techo, todo dependerá de la decoración y la temática que elijas. Además, es una pieza impermeable por lo que también la puedes usar para jardines y patios exteriores para transmitir resplandor y brindar elegancia a la temática de la fiesta.

6. Globos para fiesta con luces LED

Es un set de 50 globos para fiesta con una luz LED dentro en cada unidad, las cuales se encienden tirando de una pestaña especial. Son adecuados para rellenar con helio o aire hasta que alcancen un tamaño de 12 pulgadas. El paquete incluye un surtido de colores amarillos, verdes, azules, rosas, morados, naranjas y blancos.

Las luces de estos globos funcionan con tres pilas que le dan una duración de entre 8 y 24 horas, las cuales se ven mejor en la oscuridad o si regulas las luces de la habitación o del jardín donde se celebra el evento. Y es que los globos son parte de esos detalles que no puedes olvidar cuando organizas tu fiesta de quince años ya que ellos crean un ambiente festivo y bastante bonito, sobre todo si logras sorprender a tus invitados con su iluminación.

