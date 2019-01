7 cómodos sujetadores que toda chica plus size debe tener para cubrir todo el seno

Una prenda pensada para el confort de las chicas plus.

La mayoría de las chicas de tallas plus deben ser realmente exigentes a la hora de escoger su ropa interior. No es suficiente con un modelo lindo o a la moda, también es importante que la prenda sea de un material resistente y de calidad, y que además le brinde el soporte y ajuste adecuados a tu busto. Pensando en esto, aquí te mostramos los mejores modelos de sujetadores para chicas plus size.

1. Glamorise: sujetador deportivo plus size

El sujetador deportivo de Glamorise está hecho con una proporción de 70% poliéster, 25% nylon y 5% elastano. Se puede lavar a máquina y está disponible en otros colores.

Glamorise lanza al mercado un modelo que cuenta con un diseño tipo malla transpirable, esto proporciona una cobertura total del busto que empieza desde la parte superior para un ajuste más seguro.

2. Glamorise: sujetador de encaje plus size

El sujetador de Glamorise está hecho con 50% poliamida, 40% poliéster y 10% elastano. Es recomendable que sea lavado a mano y se encuentran disponible en otros colores.

Un estilo de sujetador que aporta un soporte completo a todo el pecho, gracias a sus inserciones de encaje y bordes festoneados. Te sentirás sexy y cómoda con el.

3. Vanity Fair: sujetador de figura completa plus size

El sujetador de Vanity Fair está hecho con 78% nylon y 22% spandex. Es recomendable que la pieza sea lavada a mano y está disponible en una gran variedad de colores.

Vanity Fair presenta un sujetador hecho de un tejido elástico en las 4 direcciones, esto le da forma al busto mientras suaviza los bultos y protuberancias a lo largo de la espalda y los costados.

4. SEA BBOT: sujetador de encaje corte bajo

El sujetador de SEA BBOT está hecho principalmente de chinlon y nylon reforzado con alambre, para dar mejor soporte. El forro interno es suave y transpirable por lo que es muy cómodo de usar. Disponible en otros colores.

SEA BBOT te ofrece un modelo con Push-up de 3/4 , por lo que tus senos se verán más grandes y con mejor forma. La pieza posee 4 hileras de ganchos y anillas, correas delanteras ajustables y un acolchado ligero.

5. Playtex: sujetadores de figura completa plus size

El sujetador de Playtex está hecho completamente con microfibras y tiene un cierre con gancho de ojo en la parte trasera. Es recomendable que la prenda se lave a mano y está disponible en otros colores.

El modelo de Playtex te ayudará a aliviar la presión y a mejorar tu postura, gracias a sus correas de diseño original. Por su pare, el estampado acquared floral le da un toque de feminidad al sujetador.

6. Glamorise: sujetador deportivo de figura completa

El sujetador de Glamorise está hecho con una proporción de 70% poliéster, 25% nailon y 5% elastano. Puede ser lavado a máquina con agua fría y se encuentran disponibles en varios colores.

Glamorise lanza un sujetador hecho de un material transpirable con copas reforzadas sin cables; esto proporciona una mejor elevación. Sus correas anchas, ajustables y acolchadas están diseñadas para aliviar la presión sobre tus hombros.

7. Smart+Sexy: sujetador de encaje plus size

El sujetador de Smart+Sexy está hecho con 94% nylon y 6% spandex, la prenda es completamente libre de forros o costuras; además, puede ser lavada a mano. Se encuentra disponible en otros colores.

El modelo de Smart+Sexy posee correas más anchas, estás te brindan mayor comodidad y confort. Los soportes laterales internos brindan un apoyo para reforzar la curva natural de tus senos.

