¿Cómo ayuda la quinoa para bajar de peso?

Es tan versátil que la puedes incluir en tu dieta de todas las formas que prefieras...

Para muchas personas la palabra “dieta” les da escalofríos… Peor aún el tener que hacerla.

Hacer dieta puede ser sinónimo de sacrificio, sin embargo, existen muchas opciones de alimentos que puedes incluir en tu dieta diaria, para reducir las calorías que consumes sin necesidad de pasar hambre. Un ejemplo es, la quinoa; que es un alimento que produce sensación de saciedad.

La quinoa posee un alto porcentaje de fibra dietética. Es un alimento que actúa como depurador del cuerpo, eliminando toxinas que afectan tu organismo y alteran tu peso. Según estudios realizados, su consumo ayuda al aumento de energía y a controlar antojos de comida.

De un tiempo para acá, se ha puesto muy de moda comer quinoa para bajar de peso por su alta calidad nutricional. Su textura es muy parecida a los granos de arroz por lo que no sientes gran diferencia al consumirlo. A continuación te mostramos varias opciones de quinoa que puedes incluir en tu dieta.

1. Viva Naturals Organic Quinoa:

Esta quinoa es una fuente de proteína completa que contiene todos los aminoácidos esenciales. Los aminoácidos esenciales son aquellos que no se producen en el cuerpo y, por lo tanto, deben obtenerse a través de la dieta. La cantidad diaria recomendada por los Estados Unidos (RDA) de proteína es de 0,8 gramos por kilogramo de masa corporal, o alrededor de 0,4 gramos por libra. Cada porción de Viva Naturals Organic Quinoa contiene 6 g de proteína.

Además de hierro, la quinoa contiene otros minerales esenciales como magnesio, calcio, fósforo y es una fuente alta de manganeso. Un estudio publicado en el Journal of Nutrition indicó que mantener cantidades adecuadas de manganeso condujo a vías inflamatorias saludables y mejoró la movilidad articular.

Estéticamente, es similar al arroz, pero tiene su propio perfil y textura nutricional únicos. No pertenece a la misma familia que el trigo, la cebada, la avena o el centeno, por lo que es adecuada para cualquier persona que sigue una dieta sin gluten. Esta la encuentras en Amazon como la TOP 1 más vendida, con sobre 1,300 reviews.

2. truRoots Organic Quinoa:

La Quinoa Orgánica truRoots (grano entero) se considera un “súper alimento”. La quinoa orgánica no contiene gluten, tiene un sabor ligeramente a nuez, alto en proteínas y tiene un índice glucémico bajo.

Este grano versátil se puede utilizar en recetas frías o calientes por igual y es rápida y fácil de preparar. Se puede usar como una gran alternativa al arroz y a la pasta. Es la Top 3 más vendida en Amazon dentro de su categoría.

Este grano de proteína contiene ácido amiónico y es particularmente rico en lisina, que promueve el crecimiento de tejidos saludables en todo el cuerpo. La quinoa también es una buena fuente de hierro, magnesio, vitamina E, posasio y fibra. Se parece un poco al cuscús y es tan versátil como el arroz, pero la quinoa tiene un sabor más rico que cualquiera de ellos.

La quinoa también se puede comer sola como un plato de lado con un poco de mantequilla o aceite de sal y pimienta, u otro condimento. También hace un gran plato de desayuno mezclado con frutas secas, canela, leche y jarabe de arce o miel. Combinado con frijoles o curry de chile salteados, la quinoa también se puede preparar como pilaf. Como plato principal, úsalo para preparar hamburguesas sin carne, mezclar en guisos, o en ensaladas. La quinoa también funciona como un grano para hornear, y sirve para hacer panes y muffins deliciosos y nutritivos.

Algunas características son…

✔ Buena fuente de fibra

✔ Libre de colesterol

✔ No conservantes

✔ No tiene colores o sabores artificiales

✔ Libre de grasas trans

✔ No GMO

✔ Sin lactosa

La quinoa es un alimento muy versátil…

Además de prepararla como arroz, puedes usarla para hacer sopas y otra variedad de platillos. A continuación una receta de albóndigas de quinoa.

Receta por recetasconquinoa.es

Ingredientes:

½ taza de quinoa seca

1 taza de agua

1 taza de lentejas cocidas, bien escurridas

1/2 pimiento rojo cortado en cubitos

1 cebolla pequeña picada

2 dientes de ajo, picados

45 gramos de pan rallado (o más cantidad si las albóndigas necesitan estar más firmes y no se mantienen bien unidas)

25 gramos de queso parmesano recién rallado

1 cucharada de perejil fresco picado

1 cucharada de orégano

1/2 cucharadita de pimienta negra recién molida

Sal marina al gusto

¼ cucharadita de pimienta de cayena

1 clara de huevo (para vegetarianos añadir 2-3 cucharaditas de agua)

4 cucharadas de aceite de oliva

Elaboración paso a paso: