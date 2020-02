¿Cómo ayuda la vitamina C a prevenir la caída del cabello?

Sin caída y un cabello más resistente.

La vitamina C es una vitamina antioxidante y aunque puedes pensar que solo ayuda subir las defensas no es así. La vitamina C puede mejorar la producción de colágeno, protege tu piel, mejora la textura, puede eliminar las manchas y prevenir arrugas. La vitamina C para el cabello ayuda a mejorar su estructura, cuidar el cuero cabelludo y prevenir la caída del cabello. Pero, ¿porqué ayuda a prevenir la caída del cabello?

Los contaminantes, el sol, el alcohol, el cigarro y la edad pueden afectar al crecimiento de tu cabello. La vitamina C tiene un altos niveles de antioxidantes para que estos radicales libres no afecten la caída severa y la pueden prevenir. Asimismo el consumo de la vitamina C para el cabello ayuda a mejorar la absorción de hierro, un mineral muy importante que puede mejorar y ayudar a crezca tu cabello.

Este es un suplemento de solo vitamina C. Si tiñes mucho tu cabello, estás en la menopausia, tu cabello se está adelgazando la vitamina C, mejora la estructura del cabello pues también trabaja junto al colágeno para cuidarlo.

Necesitas consumir vitamina C para que el colágeno se pueda producir, sin importar la edad. Al tener una buena producción de colágeno ayuda a cuidar la estructura del cabello y a fortalecer los folículos pilosos para que no sean susceptibles y se caiga tu cabello. Este suplemento combina biotina, vitamina E, ácido hialurónico para fortalecer, engrosar y darle brillo a tu cabello.

Con la edad el cabello también envejece con esto el cabello se debilita, demora en crecer y pierde su elasticidad. La vitamina C, se encarga de cuidarlo y prevenir la caída del cabello.

Otro de los beneficios de la vitamina C para el cabello, ayuda a estimular tu cabello para fortalecer y estimular los folículos pilosos. Incluso puede prevenir la caspa y problemas de hongo en el cuero cabelludo. Este es un aceite que contienen vitamina C y aceite de amla que se encarga de mejorar el crecimiento del cabello. Lo pueden usar mujeres y hombres, incluso lo pueden poner en barba y bigote.

Coloca un poco en las puntas o combinarlo con una mascarilla que ayudará mucho a tu cabello. Si tienes un cuero cabelludo graso no lo coloques en el cuero cabelludo, pues lo puedes sentir pesado. Siempre ve de menos a más producto.

