¿Cómo Karla Martinez mantiene sus dientes tan blancos siempre?

Su truco y uno que otro secretito...

Todavía estás a tiempo de comenzar la nueva década con el pie derecho y una sonrisa blanca, como la que tiene siempre la famosa y querida presentadora de TV, Karla Martinez. Tuvimos la oportunidad de conversar con Karla, y ella nos compartió todos sus secretos de belleza para mantenerse así de radiante, incluyendo la nueva pasta dental Colgate Optic White Renewal, que quita 10 años de manchas amarillas en los dientes, y es la que ella usa.

Mira los consejos y uno que otro secreto de Karla:

(Daysla Cancel: DC | Karla Martinez: KM)

DC: ¿Cómo le haces para tener una sonrisa tan blanca y saludable?

KM: ¡La sonrisa refleja salud! Así que yo me la he cuidado desde niña con Colgate. Y quien iba a decir que años después trabajaríamos juntos, ya desde hace 10 años. Y ahora estoy feliz de incluir la nueva pasta dental Colgate Optic White Renewal a mi rutina de belleza. ¿Puedes creer que esta pasta blanqueadora quita 10 años de manchas amarillas? ¡10 años! Sólo tienes que cepillarte dos veces al día por 4 semanas. Es la mejor pasta dental blanqueadora que Colgate ha creado en todos los tiempos.

DC: ¿Cuáles son tus secretos de belleza, y consejos para lucir radiante y estar saludable?

KM: Desmaquillarme siempre cuanto llego a casa. Me encanta estar con la cara limpia y humectada. Uso bloqueador solar todos los días. ¡Y me lavo la cara con agua fría! Aparte que me despierta, es muy buena para la piel. Y lo primero que hago en la mañana es tomarme un vaso de agua. ¡Como sano y hago ejercicio al menos tres veces por semana!

DC: ¿Tus 3 productos favoritos de belleza y cuidado personal esenciales para el uso diario?

KM: Bloqueador solar, crema humectante para la cara, y humectante para los labios. Me gusta que la piel se vea sana.

DC: ¿Cuál es tu plataforma social favorita y por qué?

KM: Instagram, porque es la más fácil de usar y la más visual.

DC: ¿Cuáles son tus aplicaciones de celular favoritas que te ayudan a monitorear tu salud y a mantenerte óptima?

KM: Spotify para hacer ejercicio.

En cuanto a sus trucos para una sonrisa blanca…

Colgate®, es el líder en el cuidado bucal, lleva el blanqueamiento dental al siguiente nivel presentando la nueva pasta dental Colgate® Optic White® Renewal, con 3% de peróxido de hidrógeno – la cantidad máxima de peróxido de hidrógeno en una pasta blanqueadora en el mercado. Su fórmula mejorada blanquea profundamente, más allá de las manchas en la superficie, y quita 10 años de manchas amarillas.

La nueva fórmula patentada tiene un poder blanqueador sin precedentes que no es sólo segura para el esmalte y uso diario, sino también no contiene azúcar, gluten, y es vegana.

“Las personas quieren regresar el tiempo y redescubrir el brillo de la sonrisa que tenían hace 10 años, y ahora lo pueden lograr,” dijo Greg Ross, Gerente General, Oral Care Norte América. “La nueva Colgate® Optic White® Renewal es nuestra mayor innovación en pasta dental blanqueadora de la última década, y estamos contentos de ofrecer una solución poderosa y conveniente, al usarse en casa, para darle más brillo a sus Sonrisas Colgate.”

Para apoyar el lanzamiento las portavoces: Leslie Grace, cantante y actriz, y la conductora de televisión, Karla Martínez, continuarán su colaboración con Colgate®. Ambas, invitarán Latinx a redescubrir sus sonrisas rejuvenecidas y más brillantes usando la pasta dental Colgate® Optic White® Renewal en su rutina diaria.

“He colaborado con Colgate® en los últimos 10 años, y yo creo que la nueva pasta dental Colgate® Optic White® Renewal es una solución increíble para revelar una sonrisa blanca y brillante” dijo Karla Martínez.

La nueva pasta dental Colgate® Optic White® Renewal estará disponible online y en tiendas nacionales a partir de febrero 2020.

Sobre Colgate-Palmolive

Colgate-Palmolive es una compañía líder global en productos de consumidor, estrechamente enfocada en el cuidado bucal, cuidado personal, cuidado de la casa y la nutrición de mascotas. Colgate-Palmolive vende sus productos en más de 200 países y territorios de todo el mundo bajo marcas internacionalmente reconocidas como Colgate, Palmolive, Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Irish Spring, Protex, Sorriso, Kolynos, Elmex, Tom’s of Maine, Sanex, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline y Suavitel, así como Hill’s Science Diet y Hill’s Prescription Diet.