Consejos para sentirte con buena salud emocional el Día de las Madres

Las personas emocionalmente sanas también sienten estrés y ansiedad.

La salud emocional es sumamente importante para sentirte sana porque puedes tener el control de tus sentimientos, pensamientos y buena actitud ante la vida.

Estar emocionalmente saludable no significa estar feliz y alegre todo el tiempo. Esto significa estar consciente y entender tus emociones.

Reconocer los momentos de tristeza, incomodidad , inseguridad, miedos y saber lidiar con la mezcla se sentimientos.

El sentir una buena salud emocional toma tiempo y ciertas destrezas para mantenerla. Por eso ofrecemos algunos consejos para tener esa salud emocional deseada en el día de las madres.

1. Expresa los sentimientos: Hagalé saber a tu familia, amigos y personas cercanas cuando algo no te agrada o molesta. Mantener esa incomodidad interior pueda causar gran tensión y puede dañar la relación.

2. Busca el balance: Encontrar el equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal no es fácil. Aprovecha el tiempo para pensar en asuntos y actividades positivas que puedas disfrutar. Existe tiempo para todo.

3. Piensa antes de actuar: El pensar antes de decir o hacer algo que puedas lamentar. La tranquilidad te brinda el tiempo necesario para lograr salud emocional.

4. Cuida tu salud física: Si sientes que tu físico te incomoda eso va a crear ansiedad, inseguridad y no vas a estar feliz. Busca la manera de ejercitarte regularmente, come alimentos saludables y descansa suficiente vas a tener resultados sorprendentes.

5. Positiva: Concéntrate en actitudes positivas. Perdona, Olvida y busca la manera de no cometer los mismos errores. Comparte con personas que sumen y que no resten significa no pases tiempo con personas que no aportan positivamente a tu vida.

Mantener una salud emocional adecuada es un trabajo de todos los días. Busca alternativas para lograr esa paz necesaria sin duda este día de las madres va a ser uno muy distinto y especial porque lo vas a vivir con Salud. Felicidades !!

1. Jorge Tizón: Libro La salud emocional en tiempos de pandemia

Esta obra, surgida por la emergencia de los acontecimientos , intenta aproximarnos a la comprensión de qué nos está sucediendo, a nivel psicológico, como protagonistas de la pandemics del COVID-19.

2. Pure Aroma: Aceites esenciales 100% puros de grado terapeútico

Aceites Esenciales Terapéuticos 100 % Puros. Sin rellenos, sin aditivos ni portadores añadidos. Una selección cuidadosamente seleccionada de diferentes partes del mundo. Se puede usar en cualquier habitación, hogar y cocina, también muy recomendable para entornos profesionales como consultorios médicos, instalaciones de masajes, salones de spa, hogar y centros de bienestar social.

3. 18EAY: Bandas de resistencia

Bandas de resistencia- Juego de 5 bandas de ejercicio físico. Estas bandas son ideales para deportes, fitness, rehabilitación de lesiones, darle forma la cuerpo, pérdida de peso y terapia física.