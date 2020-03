De La Ghetto: Comparte detalles de lo que traerá en su nuevo album “Los Chulitos” y mucho más

Para escuchar y disfrutar de todos sus éxitos puedes suscribirte a Spotify Music y Amazon Music.

La estrella puertorriqueña De La Ghetto, lanzó esta semana su nueva canción “El Que Se Enamora Pierde”, con el cantante Darell.

De La Guetto se ha destacado por ser uno de los artistas más consistentes e influyentes del género urbano y este último año llevó su música a otro nivel con sus éxitos “Selfie” y “Feka”.

“El que se enamora pierde” junto a Darell, es un tema que promete convertirse en un éxito mundial. Esta nueva canción, bajo el sello de Warner Music Latina, sigue demostrando la gran versatilidad del cantante y compositor urbano quien tras más de 15 años de carrera continúa haciendo historia en la industria musical.

Escrito por De La Ghetto y Darell, el tema fue producido por Jowny, Mambo Kingz y DJ Luian. Este se convierte en el tercer sencillo que formará parte de su esperada producción discográfica “Los Chulitos” a lanzarse en verano de este año. El tema logra cautivar al público por la esencia que cada artista le inyecta, creando la combinación perfecta.

A lo largo del sencillo, ambos artistas cantan sobre las relaciones casuales que suceden entre dos personas y que en una situación así “El que se enamora pierde”. El éxito de sus anteriores sencillos, Feka y Selfie, que entre los dos ha obtenido más de 25 millones de vistas en YouTube, es un anticipo de lo que el público puede esperar de su próximo álbum. Además, el éxito de “Selfie” ha sido tal que el artista lanzó la versión remix junto a algunos de los artistas urbanos más vigentes del momento, incluyendo a Zion y Lennox, Jhay Cortez y Miky Woodz.

De La Guetto, que como dicen en Puerto Rico, es “un tipo con clase”, compartió que el lanzamiento de su nuevo álbum Los Chulitos. “Es más urbano, un poco más callejero, un álbum más juvenil y colorido”. “Sin cambiar la esencia de De La Ghetto con el romance y los elementos de la calle”.

En cuanto al título Los Chulitos, De La Ghetto dice que lo eligió después de que su gerente se lo sugirió. “Es como un estilo de vida, porque lo he estado usando durante seis a siete años”, explica. “Todos usan ese nombre, todos son chulitos y quieren ser parte de ese estilo de vida. Así que lo estamos transmitiendo a través de este álbum”.

Todavía no hay una fecha de lanzamiento para Los Chulitos, pero De La Ghetto estima que saldrá este verano. “Todo está hecho: la obra de arte, la lista de canciones, todo”, dice. “Estoy esperando que esa mezcla final y la producción final terminen todo”.

El Que Se Enamora Pierde

Attention!

Here we go again

The real Rondon

De la Geezy,

Geezy

Dice que no le gusta pero vuelve

No es la mejor de toas pero resuelve

Se me trepa encima, so me envuelve

Se toca to’ los labios y se muerde

Me gusta ese cuerpito como huele

Unos panties Chanel pa’ que modele

Dile a tu novio baby que cancele

Que aquí el que se enamora, pierde

Que aquí el que se enamora, pierde

Aquí el que se enamora…

Ella quiere fumar pide una onza de OG

Le tiro por DM responde con Emoji

La baby de tu baby quiere estar con el hommie

Siente el bajo de Jowny

Ella es chiquitita pero como ese booty mueve

Solicitudes nueva tiene mas de cienes

Rubita chulita los ojos verde tiene

Me dice que fuma desde los 19

Quiere que la luz apague

Y que nadie se entere

Esto no es pa’ en serio

(Listen to me)

Porque…

Aquí el que se enamora, pierde

Aquí el que se enamora, pierde

Aquí el que se enamora, pierde

Ella trabaja con seriedad

De amiguitas hay una sociedad

Todas tienen la capacidad

Por eso es que to’ el mundo tira pero a nadie se le dá

Y como dicen que esta dura ella ya sabe que está buena

No le hables de amor porque ese ya no es el tema

Esta soltera no quiere problemas

Y fuma personal siempre que quema

En la suite te instalo

Te tengo un regalo

Tu novio que no ronque que las bala’ aquí son Hallow

Tu eres fina y te gustan los malos

Mucho gusto te presento el Palo

Booty contigo me siento como un rookie

Ese totito a ti te huele a frutti

Me gusta como se te marca el booty

Cuando apareces lucía vestiita así de puti

Dice que no le gusta pero vuelve

No es la mejor de toas pero resuelve

Se me trepa encima, so me envuelve

Se toca to’ los labios y se muerde

Me gusta ese cuerpito como huele

Unos panties Chanel pa’ que modele

Dile a tu novio baby que cancele

Que aquí el que se enamora, pierde

Aquí el que se enamora, pierde

Aquí el que se enamora,

Everybody go to the discotek…