Estas son las opciones de vitamina C más vendidas en Amazon que ayudan a subir tus defensas

Estas son las vitamina C más vendidas en Amazon.

La vitamina C fortalece el sistema inmune, sube tus defensas, esto es gracias a sus antioxidantes. Los antioxidantes se encargan de cuidar todo tu organismo previniendo enfermedades, infecciones, que tus defensas bajen y hasta cuida la salud de la piel.

Otros beneficios de la vitamina C es que mejora la absorción de hierro cuidando tus huesos y previenen la anemia, asimismo ayuda a incentivar la producción de colágeno, es un producto antiedad cuidando la piel de las arrugas y eliminando las manchas oscuras.

Los alimentos que tienen un alto contenido de vitamina C: son guayaba, hojas verdes, pimientos rojos, kiwi, piña, fresas, frutos rojos. Aunque parezca extraño la naranja tiene un bajo contenido de vitamina C, las frutas antes mencionadas contienen más vitamina C, así que el incremento de estas frutas y verduras serán otra manera de añadir vitamina C a tu alimentación.

1. Emergen-C: vitamina C 1000 mg efervescente con electrolitos

Vitamina C que es de manera efervescente, para que lo disuelvas con un poco de agua, contiene 1000mg de vitamina C. Necesaria para proteger tu sistema inmune diariamente. Una ventaja de esta vitamina C es que contiene electrolitos para que te mantengas hidratado, también tiene zinc y manganeso.

Es un paquete de 60 sobres, que necesitas consumir uno diariamente. No abuses de la vitamina C, esto podría causar dolor de estómago y diarrea.

2. Viva Naturals: cápsula de vitamina C con 1000 mg

Estás vitamina C tiene 260 cápsulas con 1000mg ideal para hacer un tratamiento prolongado. La vitamina C también es conocida como ácido ascórbico, la cual podrá mejorar la absorción y producción de colágeno para cuidar tus articulaciones, tejidos y huesos.

Es una vitamina libre de lácteos, gluten y es una vitamina apto para veganos y vegetarianos.

3. Nutricost: con rosehip para incrementar el cuidado del sistema inmune y prevenir dolores musculares

Esta vitamina C se combina con rosehip, lo que ayuda también a proteger tu sistema inmune y subir las defensas, prevenir diarrea, dolores musculares y articulares. Si tienes un estómago muy sensible lo ideal es que consumas vitamina C, después del desayuno. La vitamina C para la piel puede mejorar su textura, cuida que tenga el mismo tono y puede eliminar las manchas oscuras poco a poco.

La vitamina C cuida de los radicales libres tu piel y tu organismo. Siempre guardarlas lejos de la luz solar y lejos de la humedad.

4. Emergen-C: vitamina C con vitamina D y zinc que cuida tus huesos

Esta vitamina C efervescente de esta marca tiene tiene vitamina D y zinc. La vitamina D se encarga de cuidar los huesos y también trabaja junto al calcio la vitamina D para mejorar su absorción. Consume con agua a temperatura ambiente y listo. Al consumir vitamina C, puedes prevenir que se formen alergias estacionales.

Esta vitamina C también tiene electrónicos, pero es importante que siempre te mantengas hidratado.

