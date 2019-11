Las 3 mejores cremas hidratantes para la cara por menos de $20

Cremas hidratantes para el rostro sin gastarte tanto.

Todas las pieles necesitan de cremas hidratantes, pues al no tener suficiente hidratación pueden lucir opacas, irregulares, aceleran el proceso de envejecimiento y hasta pueden producir más sebo. Algunas cremas hidratantes pueden llegar a ser muy costosas, pero no hay pretexto para no cuidar tu piel, te damos 3 diferentes cremas hidratantes para piel seca, sensible y grasa.

1. CeraVe: crema hidratante con ceramidas y ácido hialurónico para las pieles muy seca

La piel seca necesita de una hidratación más potente, esto no quiere decir que debas poner más crema hidratante, sino buscar una fórmula que tenga ingredientes hidratantes, un claro ejemplo son las ceramidas y ácido hialurónico. Tiene una fórmula suave, pero potente para pieles muy secas o que necesitas una mayor protección por la época invernal.

Es una crema ideal para aplicarla por las mañanas que es cuando necesita mayor protección. No olvides aplicar tu bloqueador solar para siempre cuidar tu piel de los rayos solares que pueden dañar más tu piel.

2. Mizon: baba de caracol y péptidos para pieles sensibles que requieren hidratación

Si tienes piel sensible o se irrita muy fácilmente, esta es una crema que tiene extracto de baba de caracol con péptidos que ayudará a hidratar, regenerar y cuidar a la piel del envejecimiento. Al contener ingrediente naturales es muy suave al estar en contacto con tu piel. Se puede combinar con algún suero u ácido que estés usando, pues es muy gentil.

Tiene un olor muy peculiar, pero es normal, pues no tiene químicos. Es una crema hidratante para el rostro muy ligera, pero que te hidratara por varias horas.

3. Bioderma: controla el sebo y el acné una crema para piel grasa

Las pieles grasas y mixtas también necesitan de hidratación, es importante que busques que sea amigable con este tipo de piel. Esta crema hidratante para piel grasa, es ligera, matifica y puede controlar la producción de sebo. Es importante que no laves en exceso y lo hagas con jabones gentiles, pues al querer quitar todo la grasa, se puede producir más. Esta crema hidratante te ayuda a hidratar y controlar.

La debes de aplicar después de lavar tu rostro, puede ser usada por las mañanas y las noches. Los poros los hará más pequeños y tu rostro se vea mate.