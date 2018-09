Disfruta tu tiempo libre divirtiéndote en familia y amigos sin salir de casa.

Normalmente se suele decir que los videojuegos son malos y tienen muchos riesgos, pero en realidad como en todo, lo malo es el exceso. Veamos lo positivo: Mejora la atención, toma de decisiones, cooperatividad, confianza y empatía. Además incrementa la rapidez de reflejos y la agudeza visual. Todo esto lo obtiene con videojuegos y lo más importante; aumenta la felicidad. Mira las 5 consolas de videojuegos más populares del 2018.

1. Consola portátil Nintendo Switch

Consola portátil Nintendo Switch, posee un tamaño compacto, controles Joy-Con (L) y Joy-Con (R), y más accesorios. La empuñadura Joy-Con es desmontable para jugar a distancia, tiene un cable HDMI y un adaptador AC de Nintendo Switch.

Un nuevo sistema de videojuego para el hogar. Además de proporcionar emociones únicas y multijugador en casa, se puede llevar mientras viaja para que los jugadores puedan disfrutar de una experiencia de consola completa en cualquier momento y en cualquier lugar.

2. Sony PlayStation 4 Pro de 1TB

Una consola de videojuegos color negro de Sony con las siguientes características tecnológicas: PS4 Pro reproduce el juego en tu TV 4K, modo Boost para que los juegos de PS4 accedan a la mayor potencia con un televisor HDR y excelente definición de colores e imágenes vibrantes y realistas.

¿Listo para subir de nivel? El sistema de PlayStation más avanzado de todos los tiempos. PS4 Pro está diseñado para llevar tus juegos favoritos de PS4 y agregarlos con más potencia para gráficos, rendimiento o funciones para tu TV HDR 4K o TV HD 1080p.

3. Consola Xbox One X de 1TB

Posee 6 teraflops de potencia de procesamiento gráfico y un reproductor de Blu-ray de 4K que proporciona juegos y entretenimiento más envolventes. Modelo color negro de Microsoft.

Xbox One X es la consola más poderosa del mundo. Con un 40% más de potencia que cualquier otra. Experimente un verdadero juego inmersivo 4K. Los títulos de Blockbuster se ven geniales, funcionan sin problemas y se cargan rápidamente incluso en una pantalla de 1080p.

4. Nintendo Wii U – 32GB Black Deluxe Set

Wii U pertenece a la 8va generación de consolas de videojuegos, produce gráficos de alta definición con una resolución de 1080p. Incluye un mando con pantalla táctil que permite seguir jugando aún si apagas la TV. La característica más relevante de ésta consola es su jugabilidad realista con controles parecidos a los modelos tradicionales.

Transforma los juegos e introduce nuevas y mejores formas de jugar. Abre una ventana a mundos de juego que pueden extenderse más allá del televisor y te rodean por completo. Sus interfaces intuitivas y fáciles de usar significan que Wii U puede ser usado por todos los miembros de la familia.

5. Sony PlayStation Vita WiFi

Consola portátil colo negro con pantalla táctil de Sony. Diseñado para una jugabilidad superior; el diseño delgado, elegante y ligero de la PS Vita hace que sea cómodo de sostener y los controles analógicos duales proporcionan una experiencia de juego profundamente inmersiva.



Disfruta muchos juegos con PSVita, como Final Fantasy X, God of War Collection y Minecraft, juegos clásicos de PS One, sistemas de PSP y más. Juega a distancia con una red wi-fi local para cuando estés lejos de tu sistema PS4 o TV. Busca videos divertidos, ve tus programas de televisión y películas favoritas, escuche música y mucho más.

También te puede interesar: Los 7 mejores y más divertidos productos As Seen on TV para niños.