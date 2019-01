Las 5 mejores cestas de lavandería para facilitarte la tarea cuando tienes que lavar mucha ropa

La clave para una jornada de lavandería exitosa, es el orden.

Lavar la ropa es una de las tareas del hogar de la cual no podemos escapar. Aunque parece que se trata de solo una acción, el proceso comienza desde el momento donde comenzamos a colocar la ropa sucia. Para ello necesitamos de una cesta de lavandería que nos ayude a mantener todo en orden y en perfecta clasificación para hacer el proceso mucho más sencillo. Dale un vistazo a estas opciones:

1. Homest: Cesta con divisiones por color

Con un marco de aluminio plegable y desmontable, nos encontramos con una cesta de lavandería con tres divisiones para ropa blanca, de color y oscura. Está elaborada en un material grueso y duradero fácil de lavar. Cuenta con correas especiales para fijar la bolsa en el marco y mantenerla cerrada para proteger también la ropa.

Está disponible en colores beige y gris y una versión con dos compartimientos. Esta cesta puede ser el regalo ideal para las personas aficionadas al orden.

2. Carrito clasificador con ruedas

Entre las cestas de lavandería mejor evaluadas en Amazon nos conseguimos con el carrito clasificador DecoBros. El armazón está elaborado con tubos elaborados en cromo con medidas de 30,75 pulgadas de ancho, 18 pulgadas de profundidad y 33 pulgadas de alto.

El producto cuenta con tres bolsas elaboradas en material resistente, y en general tiene un estilo sencillo y elegante que puede combinar con el área de lavandería de tu hogar y es fácil de trasladar al sitio donde vayas a lavar.

3. Cesta de lavandería con perchero

Si de practicidad y estilo se trata, nos encontramos con la bolsa para lavandería Seville Classics. Se trata de una estructura elaborada en cromo, con ruedas para fácil traslado y además incluye un perchero ideal para la ropa usada de especial cuidado.

Cuenta con tres bolsas con asas y agarraderas a la estructura que miden 40 pulgadas de ancho, 9″ de profundidad y 23″ de alto, que te permiten clasificar tus prendas. Orden y estilo a la hora de lavar tu ropa.

4. Cesta para lavandería con tapa

Una cesta que incluye dos forros removibles ideales para clasificar tus prendas, que te facilitan el transporte desde el cesto hasta la lavadora. La tapa es especial para mantener oculta la ropa sucia.

La cesta mide 25,75 pulgadas de alto por 25,25 de ancho. Está disponible en clásicos colores como negro, beige, gris y marrón. Sencillez y elegancia para almacenar y trasladar ropa sucia hasta la lavandería.

5. Bolsas de colores para la lavandería

Una de las cestas para ropa sucia más vendida en Amazon es la DOKEHOM. Se trata de una bolsa plegable elaborada en tela resistente por fuera e impermeable por dentro, además de una manija elaborada en aluminio con suave goma, haciéndola fácil de trasportar.

Está disponible en dos tamaños y seis divertidos colores. Tiene una amplia capacidad para grandes cargas de ropa y por su diseño compacto son perfectas para llevarlas a la lavandería.

