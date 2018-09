Date un gusto sin salirte de la dieta con una de estas.

¿No te ha pasado alguna vez que pasas el día entero trabajando, en clases o quizá estás haciendo ejercicio y te da mucha mucha hambre? No es recomendable ni saludable caer en la tentación de la comida rápida o algún otro alimento que no sea del todo nutritivo para ti. Es por eso que te traigo las mejores 5 barras de avena que puedes comer como merienda saludable durante el día, ya no tendrás más ansiedad.

Barras de avena con 20 gramos de proteína de suero de leche de alta calidad para ayudar a reconstruir tus músculos y la recuperación atlética, tiene 350 calorías y 42g de carbohidratos. Incluye 12 barras.

Una merienda rica y saludable. Barra de recuperación para reponer y prepararse para el entrenamiento de la mañana. Desarrollado científicamente para atletas, cada barra contiene proteínas y carbohidratos para reconstruir y recargar combustible necesario para nuestro rendimiento físico.

2. Rise Bar: Barra de proteína a base de plantas

Una gran botana de alta calidad hecha de ingredientes de alimentos reales. Rise Bar utiliza exclusivamente proteína de guisante puro, que es más fácil de digerir, amigable con el paladar y 100% vegano, además tiene anacardos orgánicos, néctar de coco orgánico y polvo de algarroba.

Come esta barra de alta proteína para un impulso de energía antes del entrenamiento o para la recuperación después del entrenamiento, también es ideal para el refrigerio de la tarde o un reemplazo de la comida cuando se está en movimiento.

3. Barras de proteína surtidas Redd Bar

Contiene 18 Barras surtidas de chocolate, mantequilla de maní y avena. Poseen 10g de proteína a base de plantas, 11 superalimentos y 23 vitaminas más minerales.

Obtienes 3 productos en 1: barra de proteína + tiro de energía + multivitamínico. Es 70% orgánico y libre de gluten. Con este pack podrás tener un sabor diferente cada día para merendar.

Contiene 12 barras protéicas sin gluten, sin OMG, ni grasas trans. Es un snack kosher con bajo contenido de sodio y mucha fibra.

Incluye mantequilla de maní, cacahuetes enteros y crujientes. El sabor y la nutrición vienen en una perfecta barra que ofrece una buena fuente de proteínas, es el sueño de un amante de los aperitivos ricos y sanos.

5. Barras de proteínas Pure Protein

Bocadillos saludables que aportan energía a tu organismo. El paquete viene con 18 barras variadas de 1.76 oz. Cada barra de mantequilla de maní y chocolate está llena de 20 gramos de proteína, son libres de gluten y proporcionan vitaminas y minerales.

Las barras proporcionan los nutrientes esenciales para una dieta equilibrada mientras favorecen el crecimiento de músculo magro y un estilo de vida activo. Son un aperitivo práctico, para en el camino, antes o después del entrenamiento.

También te puede interesar: Las mejores 4 accesorios para la recuperación muscular después de hacer ejercicio.