Las mejores 5 fajas Aranza para usar con todo tipo de ropa

Hay una faja Aranza para cada prenda de tu armario.

Tener kilos de más es sencillamente molesto, principalmente porque la ropa normalmente no luce del todo bien. Entre la soluciones más inmediatas se encuentran la cirugías, las dietas balanceadas y con mucho ejercicio; sin embargo, esto requiere tiempo y dinero, y no todas contamos con la disposición para ello. Ante esto, la faja es una forma excelente manera de moldear nuestro cuerpo, ya que es económica, se adapta a la forma de tu cuerpo y te da un resultado inmediato. He aquí las 5 mejores fajas Aranza para usar.

1. Aranza: faja reductora con cremallera

La faja de la marca ARANZA, tiene un recubrimiento de aloe vera y está compuesta por dos capas: una externa con 85% de nailon y 15% de elastano; y la capa interna con 74% de nailon y 24% de elastano. El diseño posee costuras planas y lisas para que no se note debajo de la ropa, cremallera frontal con broches internos para un mejor ajuste y sostén con soporte de busto.

La faja es altamente transpirable, se adapta al cuerpo y es cómoda de usar. El diseño está enfocado para resaltar las curvas naturales de tu cuerpo, reducir tu cintura y darte una figura más estética. La compresión alrededor de la sección media corrige la postura. Ideal para postparto.

2. Aranza: faja tipo body

Este modelo de ARANZA ha sido fabricada a mano con telas de compresión de alta calidad que le dará la forma que buscas a la parte superior de tu cuerpo. Las blusas de body top para mujer comprimen por completo el frente y la espalda, para tener una cintura y un torso lisos.

La faja reducirá la cintura, moldeará el abdomen y brindará un soporte adicional a tu espalda. Por su diseño, podrás incluirla en tu colección de ropa interior de lencería. Su diseño te permite utilizarla incluso con shorts o pantalones ajustados.

3. ARANZA: faja sin sostén

La faja de la marca ARANZA cuenta con un diseño de dos capas: externa con 85% de nailon y 15% de elastano y la capa interna con 74% de nailon y 24% de elastano. Su tejido elástico tiene la capacidad de adaptarse al cuerpo, permitiendo la libertad de movimiento, y aportando comodidad.

La faja hará resaltar tus curvas, reducirá tu cintura, aplanará toda tu área abdominal y moldeará tus glúteos. La compresión construida alrededor de la sección media corrige la postura mientras estás de pie o sentada durante el trabajo.

4. ARANZA: faja tipo short

Esta faja ajustada a la cadera de la marca ARANZA, ha sido fabricada con 85% Nylon y 15% Spandex, dos materiales que además de ajustarse de forma natural a tu cuerpo, son totalmente transpirables y te brindan mucha libertad de movimiento. Viene en color chocolate y en varias tallas.

La faja tipo short posee una banda para la elevación de glúteos, además de aplanar tu barriga y reforzar la curva natural de tus muslos. Una prenda de costuras dobles planas, muy discreta para usar todos los días bajo tu ropa.

5. ARANZA: faja para busto, brazos y espalda

La faja ARANZA para busto, brazos y espalda ha sido fabricada con 95% algodón y 5% tejido elastomérico, combinación que la hace súper suave y transpirable para brindarte lo máximo en comodidad y durabilidad. Además, cuenta con 3 filas de cierre de gancho y ojo en el frente, que le brindan un rango de ajuste muy superior al de otras prendas similares.

Con el uso de la faja, previenes el dolor de espalda y promueve una mejor postura. Además, proporciona elevación y soporte óptimos para un proceso de recuperación postquirúrgico. Por último, las copas preformadas favorecen la forma y proporcionan separación entre tus senos.

