Limpia tu baño sin mucho esfuerzo con el kit de limpieza Drill Brush de As Seen on TV

Una herramienta diseñada para una limpieza profunda de tu baño.

As Seen On TV se ha caracterizado siempre por promocionar excelentes productos; estos dispositivos prácticos hacen de las tareas diarias algo mucho más sencillo, rápido, fácil y, en algunos casos, divertido de realizar. Una de las tareas que más nos ocupa y no es de las más agradables, es la limpieza de los baños.

Los cuartos de baños son espacios que deben estar impecables siempre, no hay nada que de peor impresión que un baño sucio. Es importante que el inodoro esté siempre limpio, los lavamanos y baldosas relucientes. Para que efectivamente este espacio esté en optimas condiciones, es necesario seguir una rutina de limpieza rigurosa; tarea que puede volverse bastante engorrosa.

Poder tomar una ducha o un baño en la tina es placentero, pero hacerles el mantenimiento no lo es tanto. Es importante que estas zonas estén libres de manchas y suciedad; para ello hay que contar con productos que nos permitan disolver las manchas, limpiar la suciedad y desinfectar la superficie. Una buena idea, es mezclar bicarbonato con vinagre o zumo de limón; esta combinación es perfecta para limpiar el inodoro.

Una opción para ahorrar tiempo en la limpieza del baño y que sea más eficiente, es contar con los productos de limpieza adecuados y utensilios acordes para la tarea. Pensando en esto, As Seen On TV lanzó al mercado este kit de limpieza Drill Brush.

Este kit se compone de cepillos de nailon con rigidez media que puedes conectar a tu taladro favorito. Los tres cepillos tienen diferente forma y tamaño, esto les permite adaptarse a todas las superficie del baño.

Sus cerdas de nailon, les permite limpiar todas las superficies sin rayarlas o dañarlas. Con solo esta herramienta puedes limpiar lavabos, bañeras, zócalos y puertas de duchas. Los cepillos tienen cañas de cambio rápido y son de construcción duradera.

