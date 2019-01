Los 3 esmaltes de uñas que te duran por más de 10 días

Perdura el color de tus uñas.

Si para ti es primordial que tengas un hermoso color de esmalte en tus uñas, ya no necesitas retocar cada 2 días porque se cayó la mitad del color; estos 3 esmaltes de larga duración te podrán durar por más de 10 días, si sigues a las instrucciones de manera correcta. Luce unas bellas uñas por más tiempo.

1. O.P.I: una gama oscura que dura por días

Esta gama tiene tonalidades oscuras, este color en particular es gris oscuro con unos ligeros de destellos plateados. Es un esmalte duradero que tiene un acabado con brillo. Se recomienda que uses una base y un protector final. Estos ayudan a que el color del esmalte se adhiera mejor, el color no desvanezca y con esto pueda durar por al menos 2 semanas.

Este esmalte tiene más de 300 ventas con un 75% de satisfacción. Las compradoras les gusta la tonalidad oscura y el tiempo que les ha duradero. Recuerda proteger tus manos si vas a hacer mudanza o actividades domésticas para que el color perdure.

2. I.B.N: un esmalte seguro para mujeres embarazadas

Algunos esmaltes de uñas puedes ser muy tóxicos y dañinos para tu salud. Esta marca se encarga de hacer esmaltes con minerales que perduran en tu uñas por varios días. Es un kit que tiene aceite de jojoba y almendras dulces y vitamina E, para cuidar tus uñas y cutículas. Este producto se puede usar por mujeres embarazadas, incluso notarás como su olor es muy discreto.

Este kit contiene 3 colores de tonalidades rosadas y un protector de cutículas que también ayudará a que el color dure por días y días. Un producto con 4 estrellas.

3. Modelones: obtén un acabado perfecto, tu decides cuando eliminar el color

Este producto es como si fuera una estampa con color, que sin duda lo amarás. Es a base de agua y se seca muy rápido. Solo debes de pintar tus uñas como de costumbre y listo. Para retirarlo solo debes de tomar unas pinzas o con tus dedos y levantar el producto hasta que se elimine por completo, ya no necesitas acetona.

Son 3 colores por menos de $15 dólares. Hay kits por si quieres tener una gran gama de tonalidades. Te ayudará muchísimo para esos momentos que tienes prisa, pero quieres un acabado perfecto. Tiene 4.5 estrellas.

