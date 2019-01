Los 3 mejores accesorios para aspiradoras de As Seen on TV para la limpieza de tu hogar

Para una limpieza rápida y eficiente.

Nadie dijo que la limpieza de nuestro hogar debe ser una tarea pesada o desagradable. Pensando en cómo hacer los deberes de una manera más rápida y eficiente, As Seen On TV se ha caracterizado por poner a nuestra disposición un gran variedad de productos diseñados con este fin. En esta ocasión, te presentamos los mejores 3 accesorios para aspiradoras, para que tu casa luzca impecable y fabulosa.

1. Hurricane Lint Lizard para aspiradoras

Remueve la acumulación de pelusas en el interior de la ventilación de tu secadora, ayudando a que tu electrodoméstico funcione de manera más eficiente. Es perfecto para limpiar detrás de aparatos que no puedes mover.

Puedes cambiar entre los 3 ajustes de control de succión para adaptarse mejor a tus necesidades de limpieza. Es perfecto para limpiezas ligeras y para una limpieza de gran potencia.

2. ShowDoo: Accesorio para Aspiradora con Adaptador Universal

Diseño innovador para que tengas mejor compatibilidad con tu aspiradora. El diseño del cepillo al vacío te ayuda a alcanzar las grietas difíciles de alcanzar con el polvo de la aspiradora regular.

Disfruta la limpieza del polvo de manera simple pero completa y usa el accesorio de fijación de la aspiradora para deshacerte de todo el polvo escondido en tus cajones, rejillas de ventilación, muebles y más.

3. Polvo Daddy Universal para Aspiradora

Está diseñado para eliminar el polvo de todos los rincones. Es un accesorio de vacío que contiene docenas de pequeños tubos de succión que acumulan polvo y suciedad a medida que se mueven.

Los tubos largos y flexibles y las acumulaciones, recogen el polvo de casi cualquier lugar de tu casa o de tu automóvil. Pueden llegar a áreas difíciles, incluso a lugares que no llega una boquilla de aspiradora normal.

