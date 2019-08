Los 3 mejores productos para evitar los ronquidos y dormir tranquilamente

Dile adiós a los molesto ronquidos y ten una noche de descanso profundo.

Son muchas las cosas que pueden afectar nuestro sueño por las noches, pero una de las más molestas son los ronquidos. Nos impiden conciliar el sueño, desmejoran nuestro descanso e incluso pueden repercutir en nuestra salud respiratoria. Y aunque no hay una cura definitiva para ellos, aquí te mostramos algunos productos que te ayudarán a disminuir su intensidad o incluso eliminarlos.

1. Respiraderos nasales discretos

Los respiraderos nasales están hechos de poliuretano antialérgico sin látex, cuyo pin de ronquido no atraerá el polvo. Es apto para el lavavajillas y su diseño además de ser discreto, garantiza la comodidad.

Ponen fin a los ronquidos y reducen los síntomas de la boca seca al dilatar las fosas nasales, lo que te garantiza una respiración nasal fácil durante toda la noche. Su uso garantizará la calidad de sueños de todos, tanto si produces los ronquidos como si los padeces.

2. Correa ajustable para el soporte de la barbilla

La correa ajustable para la barbilla ayuda a cerrar la mandíbula para permitir que el aire pase de forma natural y eliminando los ronquidos, brindando una mejor noche de sueño para ti y tu pareja.

Con ella, dejas de roncar al apoyar tu mandíbula, pues aumenta el espacio en las vías respiratorias, lo que te da energía y frescura durante todo el día.

3. BRISON: tapones de ventilación para naríz 2 en 1

Los tapones de ventilación de forma ergonómica están diseñados para ayudarte a dejar de roncar, respirar fácilmente por la noche y dormir bien. Hechos de silicona médica duradera y suave, no tiene ningún olor químico, no es tóxico y no contiene BPA ni ftalatos.

Los tapones hacen que tu respiración sea fácil permitiendo que el aire entre libremente en tus pulmones evitando así que ronques. Puedes darle un uso diario.

También te puede interesar: Las 6 mejores almohadas ortopédicas para dormir profundamente y evitar el dolor de cuello.