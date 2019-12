Los 3 mejores selladores de maquillaje para piel grasa dura hasta por 12 horas

Luce un maquillaje intacto por horas.

En la piel grasa o mixta el maquillaje puede durar menos y a veces el exceso de sebo hace que te tengas que retocar varias veces. Hay fijadores de maquillaje, pero no todos son aptos para este tipo de piel. Estos fijadores de maquillaje para piel grasa te ayudarán a controlar el brillo, evitar que son el sudor se corra, hace que dure hasta 12 horas sin ningún retoque. Es importante que el spray fijador no lo uses diario, es recomendable para eventos importantes o esos días que tienes una cita muy importante.

1. URBAN DECAY: controla el brillo de la zona T por 16 horas

Para esas cenas o días que tienes muchos eventos, es importante un sellador de maquillaje. Este fijador de maquillaje para piel grasa es de Urban Decay. Ayuda a que el sebo no cuartee tu maquillaje, permanezca intacto y puede controlar el brillo en la piel. Si tienes piel mixta, grasa o normal es un excelente fijador de maquillaje

Su rociador es muy suave, que apenas lo sentirás. Tiene una textura muy ligera y suave. El maquillaje te puede durar hasta 16 horas. Es recomendable no usarlo diario.

2. NYX: textura mate en tu piel

Si quieres un fijador de maquillaje, más duradero lo puedes aplicar después de cada paso de maquillaje. Por ejemplo si aplicas corrector después aplicar fijador de maquillaje y así con cada producto. Esto ayudará a perdurar por más horas. Siempre aplica con unos 20cm de distancia, pues si lo pones muy cerca se puede correr.

Este sellador de maquillaje tiene un acabado mate, que ayuda a no se vea brillo en la zona T o en las mejillas. Un excelente producto para lucir un maquillaje intacto y no tengas la necesidad de retocar.

3.Skindinavia: no cuartea o parcha tu maquillaje

El exceso de sebo en la piel puede hacer que el maquillaje no dure o qué se parta y se vea parchado en ciertas partes. Este fijador de maquillaje para piel grasa ayuda a controlar el brillo en tu piel, para que no tengas que retocar y tu maquillaje se mantenga intacto hasta por 12 horas. Este sellador de maquillaje no deja un efecto mate, si no te deja una piel natural.

Trata de buscar una base maquillaje no tan pesada o con aceite, pues aunque coloques un fijador de maquillaje, tu piel brillará. Recuerda sellar tu maquillaje y aplicar tu fijador de maquillaje. Un producto que es libre de aceite y muy ligero.

