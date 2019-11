Los 3 mejores tintes temporales para cabello para cambiar de look por un día

Experimenta con tintes de un día.

Si nunca te has teñido el cabello, quieres experimentar con un nuevo color de cabello o quieres jugar con tus pequeños en casa, hay alternativa nada costosa para hacerlo. Estos tintes temporales te darán el color por al menos un día o incluso por varios días si así lo deseas, divierte en casa y experimenta un nuevo color de cabello. Son una excelente manera de no maltratar el cabello, pues no contienen ingredientes como amoniaco o peróxido.

1. L’Oreal Paris: un spray con color que dura hasta que lavas tu pelo con shampoo

Si quieres cambiar de look por un día o incluso tienes curiosidad de como se notará tu cabello con un toque de rosa, azul, dorado o plateado, este spray de L’oreal París es una excelente opción para que tu cabello tengo un color diferente al menos por un día. La tonalidad dependerá de tu tono original, pues is es muy oscuro puede que no se note tanto algunos tonos.

El color se desvanece con shampoo muy fácilmente, es perfecto incluso para usarse por si tienes una fiesta de disfraces o incluso te quieres divertir con tus pequeños.

2. Moroccanoil: un baño de color que puede durar hasta una semana

Una excelente opción incluso mantener tu color de cabello es esta mascarilla de color de Moroccanoil o si quieres teñirte el cabello de color plata, dorado, marrón o cobrizo. Se debe de colocar por unos 10 a 20 minutos y después enjuagar. Depende el tiempo de lo que dejes actuar logrará impregnarse más el color. Cuando se comience a secar tu cabello notarás como ya tienes un tono, este puede durar hasta una semana.

Debes saber que esta mascarilla de color, no cubre a la totalidad las canas. Pues es un tinte temporal que en cuestión de días se podrá deslavar.

3. Keracolor: cambia de color sin dañar tu cabello

Otra manera de divertirte cambiado de look por al menos un día, es con este acondicionador que te da color. Lo debes de aplicar después del shampoo y dejar actuar por unos minutos y enjuagar. Este tinte temporal si dura un poco más, pues incluso puedes seguir usándolo para conservar el color. Tu decides que tanto quieres que dure en tu cabello.

Lo mejor es que no maltrata el cabello, así que si nunca has teñido tu cabello es una excelente alternativa para darle color a tu cabello, sin exponerlo a ingredientes abrasivos que lo pueden seca y dañar.

