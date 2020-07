Los 3 mejores y convenientes kits de primera necesidad que no te deben faltar a la hora de viajar

Tener un kit de primera necesidad permite que tu viaje sea más seguro y placentero.

Cuando salimos de viaje queremos que todo salga espectacular y que no se nos olvide nada. Por eso tener un buen bulto con artículos de primera necesidad es vital para que ese viaje de negocios o de placer se logre lo mejor posible. Por tal razón recomendamos los mejores y convenientes kits de primera necesidad que debes llevar a la hora de viajar.

1. Convenience Kids International : Conveniente estuche de viaje para mujeres

El kit de 21 piezas contiene: L’Oreal Paris Total Repair 5 champú restaurador 1.7 , acondicionador, peine de ducha blanca, cuidado facial y corporal. Accesorios de viaje aprobados por la TSA. Un excelente juego de regalo para mujeres. Este kit de viaje incluye artículos de aseo populares de marca nacional y artículos esenciales de tamaño de viaje de cuidado oral. Atractiva bolsa cosmética floral púrpura con cierre de cuarto de galón, que cumple con la TSA.

2.Nivea: Bolsa de viaje con productos de aseo

La gama sensitiva de Nivea men está especialmente diseñada para hombres con piel sensible. Las fórmulas con Ingredientes naturales son muy suaves y ofrecen un cuidado calmante para la piel fácilmente irritable. Los productos para el cuidado facial sensible con sistema Active Comfort no solo alivian las irritaciones al instante, sino que también mejoran la defensa de la piel con el tiempo.

3.42 Travel: Bolsa de artículos de baño colgantes de viaje

Gran capacidad extra y suficientemente grande para todos los artículos del tocador. Cremalleras confiables y con compartimentos con divisores y lazos con cada bolsillo.

Recuerda que este bulto debe ser liviano y debe tener todo lo necesario para que puedas moverte con facilidad. Tener este kit de primera necesidad siempre a la mano va a agilizar tu viaje porque vas a sentirte más cómodo, confiado y seguro.