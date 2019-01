Los 3 productos para trabajos en el hogar de As Seen on TV que no pueden faltar en tu caja de herramientas

Lo último para el mantenimiento del hogar.

As Seen On TV se ha caracterizado por lanzar al mercado productos útiles, innovadores y prácticos que hacen de las tareas cotidianas mucho más simples y rápidas de realizar; logrando así que nuestra vida diaria se más llevadera. En esta ocasión, te presentamos 3 productos que serán de gran utilidad en cualquier trabajo que debas realizar en tu casa, y que puedes encontrar en Amazon.

1. TotaLohan: Linterna Táctica Militar

Un modelo ajustable con un foco intenso que facilita la observación en áreas grandes. Tiene un lente circular que le permite iluminar áreas de hasta 600 pies. Además, posee cinco modos de luz.

Incluye tres modelos de brillo y un diseño ergonómico de avanzada. La linterna, está elaborada con una aleación de grado aeronáutico de calidad premium tipo 3. Es antideslizante y resistente al agua.

2. Sierra Rotorazer de tamaño compacto

Es una sierra circular potente de peso ligero, versátil y fácil de usar. Está equipada con un motor de 400 vatios que garantiza cortes limpios y precisos. Con ella puedes cortar cualquier tipo de material incluyendo PVC, yeso, madera, azulejos y acero.

Una herramienta todo en uno que combina una sierra de calar, una circular, una de mano, una de banda, una para azulejos, una de arco y una ingletadora. Vienen con 3 cuchillas afiladas fáciles de cambiar y un sistema de extracción de polvo.

3. Serpiente Extensora de Brocas para Taladro

Con esta serpiente para brocas puedes extender el alcance de cualquier taladro y trabajar en puntos de difícil acceso como tuberías, bajo el fregadero o las líneas de agua del calentador.

Su cuerpo de acero inoxidable se ajusta a taladros de cualquier tamaño y potencia, funciona en espacios reducidos y puede doblarse en cualquier dirección. Es ideal para tus proyectos de carpintería, manualidades y más.

También te puede interesar: 4 mallas para puertas de As Seen on TV que evitan que entren los mosquitos y otros insectos voladores a tu casa.