Los 4 mejores multivitamínicos orgánicos para tener una alimentación balanceada

El refuerzo de nutrientes que requiere tu cuerpo para estar a su máxima capacidad.

Con el pasar del tiempo, nuestro organismo se va desgastando debido a las actividades diarias que debemos de enfrentar como por ejemplo las pocas horas de descanso, el estrés ocasionado por el trabajo y los estudios, entre muchas otros factores que nos producen un desgaste físico y psicológico. Por eso es importante brindarle siempre un apoyo adicional a nuestro cuerpo para poder cumplir con cada una de nuestras responsabilidades sin ningún problema.

Es bien sabido que el cuerpo humano no es capaz de sintetizar por si mismo la gran mayoría de las vitaminas y minerales que le son suministradas mediante los alimentos. Tristemente aún hoy en día no se ha podido conseguir ningún alimento en particular que sea capaz de contener todas las vitaminas que requiere el organismo para su pleno funcionamiento.

Sin embargo existen muchos métodos que podemos utilizar a nuestro favor para darle una dosis adicional de nutrientes a nuestro organismo. Una de las formas de brindarle ese apoyo es el incluir en nuestra alimentación el consumo de los llamados multivitamínicos debido a que contiene una alta dosis de refuerzos vitamínicos de complejos como el A, B, C, D, E o K y minerales como el calcio, zinc, hierro, cobre, magnesio, fósforo, potasio y selenio.

Muchos suplementos multivitamínicos contiene altas dosis de antioxidantes como el licopeno y la luteína. Cada uno de estos nutrientes son necesarios para el optimo funcionamiento de nuestro cuerpo porque muchos de ellos ayudan a estimular funciones importantes como el crecimiento y ayudan a la regulación de todas las actividades de los órganos internos.

Actualmente se ha calculado que un amplio grupo de la población mundial tiende a ha optar por darle un refuerzo de nutrientes a su dieta, mediante el uso de multivitamínicos para gozar de un mejor estado de salud. Muchos deportistas, tanto amateurs como profesionales, suelen recurrir a los suplementos ricos en minerales para estimular la recuperación muscular durante los entrenamientos y combatir la sensación de fatiga.

Otro de los casos más comunes son los de las mujeres embarazadas que ven en los multivitamínicos un apoyo adicional para su sistema imunológico durante la etapa de gestación y durante el período de lactancia. También gran parte de la población vegana y vegetarianos recurren a los suplementos vitamínicos para brindarle a su cuerpo ciertos nutrientes que suele conseguirse con mayor abundancia en las proteínas de origen animal. En este caso particular estos suplementos contribuyen a la formación de los glóbulos rojos y a brindar un refuerzo a su sistema nervioso.

Muchos especialistas en medicina recomiendan el consumo de multivitamínicos a adultos mayores debido a que en ellos se puede encontrar ciertos nutrientes y vitaminas que ayudan a reducir el riesgo de padecer osteoporosis, previene el envejecimiento, mantienen el buen funcionamiento del sistema circulatorio y sirven de refuerzo para el corazón, hígado, riñones y demás órganos.

Los multivitamínicos son suplementos que no tiene como propósito sustituir alguna comida durante el día, por eso antes de si quiera pensar en recurrir a los mismos es importante tener en claro que lo mejor es poseer una alimentación balanceada. Los suplementos han sido creados para compensar la carencia de nutrientes, vitaminas y minerales en nuestro organismo, brindar más energía y en algunos casos reducir el riesgo de padecer enfermedades. La cantidad recomendada que se debe de consumir depende mucho de la edad y el sexo de la persona.

Aunque los mutivitamínicos aportan muchos beneficios al organismo, el consumo en exceso de los mismos puede ocasionar con el tiempo una serie de consecuencias nocivas para la salud de las personas. Son muchos los casos de individuos que han experimentado síntomas como visión borrosa, dolor de cabeza, trastornos hepáticos, cansancio, malestares gastrointestinales, deshidratación, calcificación ósea, trastornos nerviosos e incluso alteraciones a nivel de la piel y el cabello.

Actualmente existen una gran variedad de multivitamínicos en diferentes presentaciones. Muchos están disponibles en pastillas, cápsulas masticables e incluso hasta fórmulas en polvo con las cuales se pueden elaborar bebidas con alto contenido nutritivo para brindarle a el cuerpo una dosis adicional de ciertos nutrientes como las proteínas. La mayoría de los suplementos multivitamínicos que contienen una mayor concentración de nutrientes viene en forma de cápsulas o pastillas que son fáciles de tragar.

Si quieres comenzar a tomar multivitamínicos lo más recomendable es asistir primeramente a un profesional en nutrición quién podrá ayudarte a elaborar una régimen alimenticio que se adapte a tus necesidades y sabrá qué suplementos son los más indicados para mejorar tu salud general. En este artículo te mostraremos de los 4 mejores multivitamínicos y te explicaremos cada uno de sus componentes para ayudarte a escoger el que mejor se adapte a ti.

1. Tabletas orgánicas con probióticos

Este es un suplemento multivitamínico que podrás tomar diariamente. Su fórmula patentada es totalmente libre de OGM, gluten, rellenos sintéticos o proteínas de origen animal. Este producto viene en una presentación de 72 tabletas.

Con solo una tableta al día le estarás brindando a tu cuerpo más de 23 vitaminas, minerales y los probióticos necesarios para que puedas disfrutar de una vida más saludable y llena de energía. Son muy fáciles de digerir por lo cual puedes tomarlas en ayunas.

2. Multivitamínico vegano para mayores de 50 años

Este es un multivitamínico especialmente diseñado para hombres mayores de 50 años de edad. Su fórmula contiene una mezcla de vitaminas de complejo A, B, D, E y K; así como también una amplia dosis de minerales y antioxidantes naturales esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Viene en un frasco con 250 cápsulas.

Será un apoyo perfecto para el sistema circulatorio, inmunológico, digestivo y nervioso. Al consumir una tableta al día disfrutarás de una vida más saludable. Sus enzimas digestivas ayudan a la absorción de todos los nutrientes de los alimentos y mejoran las funciones metabólicas.

3. Gomitas masticables sin edulcorantes artificiales

Este multivitamínico masticable es una manera más sabrosa para consumir las vitaminas y minerales que necesitamos a diario. Su fórmula patentada es rica en ácido fólico, vitaminas A, C, D3, E, B6, B12, biotina y zinc, además son bajas en azúcar y sodio. Las capsulas masticables se encuentra disponible en sabor a naranja, cereza y fresa.

Este suplemento ha sido diseñado para brindarte energía, apoyar tu metabolismo, prevenir enfermedades como la osteoporosis y ayudarte a sanar heridas en la piel de forma más rápida. 2 gomitas diarias por día es la dosis recomendada por los fabricantes.

4. Comprimidos para prevenir enfermedades

La marca Centrum es reconocida por ser el #1 recomendado por médicos y farmacéuticos de todo el mundo. En esta oportunidad presentan unos comprimidos multivitamínicos que son muy ricos en vitaminas, minerales y antioxidante esenciales para la buena salud del cuerpo. Este producto viene en un frasco con 200 tabletas.

Puedes tomar una tableta diaria para obtener resultados positivos. Ayudará a reforzar tu sistema inmunológico, además de brindar un apoyo adicional a tu metabolismo que te permitirá digerir y extraer todos los nutrientes necesarios para tu cuerpo.

También te puede interesar: Los 5 mejores suplementos con ajo para mejorar tu sistema circulatorio.