Los 4 mejores productos para disimular las canas

Cubre las canas de tu cabello en menos de 5 minutos.

Sabemos las prisas o que la cita para pintarte el cabello se pospuso o incluso tienes muy pocas canas, pero ya necesitas cubrir las canas en menos de 5 minutos. Hay productos cubre canas que ayudan a taparlas en poco tiempo y para esos momentos de emergencias en hombres y mujeres. Cubre tus canas en cuestión de minutos y luce increíble con un tono parejo.

1. Cubre canas con pigmento con aceite de argán: Mineral Fusion

Este producto para tapar las canas es como si fuera una máscara de pestañas, pero la pigmentación específicamente es para el cabello. Este cubre canas es perfecto para disimular canas en pelo oscuro, tiene aceite de argán para no maltratar cabello y cubrir el color gris. Se debe de aplicar donde tengas las canas y dejar secar por unos minutos.

Es perfecto para usarse cuando no has retocado tu tinte y ya se empiezan a notar las canas. Resiste sudor y lluvia, pero se lava fácilmente con shampoo.

2. Polvo magnético cubre canas: Gray Away Womens

Si tienes principalmente canas en las raíces de tu frente, a los lados o en la frente, es más sencillo poder cubrir las canas, si no te dio tiempo de aplicar el tinte o han aparecido algunas canas pequeñas. Este es un polvo que se aplica con una esponja que cubre todas las canas, podrás aplicar tantas veces sea necesario para tapar todas las canas.

Siempre aplícalo en cabello seco para que tenga mejor y mayor fijación. Es perfecto para disimular canas en pelo oscuro, de acuerdo con los compradores, algunos han notado pequeñas manchas en las almohadas si se recuestan después de aplicar este cubre canas.

3. Cubre canas en los hombres, cabello, bigote y barba: Blackbeard for Men

Hay productos para tapar las canas en los hombres, este cubre canas en particular ayuda a tapar las canas de barba y bigote e incluso las patillas y el cabello. Es un producto libre de químicos y amoniacos, no huelen ni dañan tu cabello, ni la piel, es hipoalergénico, pero si eres de piel sensible puedes aplicar un poco en tu brazo y ver si tienes alguna reacción.

Se aplica muy fácil y se puede retirar por la noche, muchos compradores han notado que dura por varias horas, muchos lo retiran hasta que se bañan, pero los ha sacado de muchos apuros.

4. Pluma cubre canas que no daña el cabello ni los folículos pilosos: MANMEI

Este producto cubre canas además que es muy fácil de poner, pues es como un delineador que se adapta muy bien a tu mano para poder cubrir las canas más pequeñas, pero gruesas. Puedes aplicarlo desde la raíz o ya sea las canas superficiales que más se notan. Puede ser aplicado en hombres y mujeres, si no eres de los que lava el cabello todos los días podrá durarte hasta 2 días.

Este cubre canas se puede aplicar en cualquier tipo de cabello, y no reseca el pelo o tapa los folículos pilosos. Aunque no tiene tantas ventas, su precio incluye la pluma cubre canas viene con un cepillo masajeador para el cabello, un excelente combo para el cuidado del cabello.

