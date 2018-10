De manera segura para tu cuerpo.

El metabolismo después de los 40 suele ser lento y no tan efectivo como cuando tenías 20 años, por lo que bajar de peso no es tan fácil. Los niveles de estrógeno bajan y el azúcar aumenta. Por eso debes de ser cauteloso con las calorías que consumirás día a día. Bebidas alcohólicas y alimentos con gran contenido de grasa, azúcar y sodio no son los mejores para ti. Conoce los 5 batidos que te ayudarán a bajar de peso si ya eres mayor de 40.

1. Yumtrition: batido con prebióticos y probióticos

Después de los 40 años es importante que prestes atención a lo que comes. Este batido puede ser sustituto para el desayuno o alguna comida. Es una proteína hecha de quinoa, salvado de avena, amaranto, manzana, cereza, naranja, tomate, zanahoria, brócoli y lo mejor es que tiene prebióticos y probióticos para cuidar tu estómago y organismo.

Puedes hacer un smoothie con este polvo; combina kale, espinacas o moras. Hay diferentes sabores para elegir, su precio de $24 dólares.

2. Cute Nutrition: batido especial para mujeres

Desafortunadamente las mujeres les puede costar más trabajo bajar de peso que los hombres. Este batido es solo para mujeres es bajo en azúcar, grasa y contiene muy pocas calorías por porción. Tiene una mezcla de vitaminas y minerales esenciales que promueve un metabolismo saludable, la pérdida de grasa y mejora el bienestar. Recuerda que debes correr 30 minutos, hacer pilates o natación, son ejercicios que deben complementar tu dieta.

Al tomar este batido te sientes satisfecha inmediatamente. Mezcla con agua o leche de almendras o coco, agita y bebé. A los compradoras les encanta su sabor y que las deja llenas por mucho tiempo.

3. Garden of Life: un batido para sentirte sin hambre hasta por 6 horas

Un batido con 44 superfoods, 5 gramos de fibra, probióticos, enzimas, más 21 vitaminas y minerales y con menos de 1 gramo de azúcar. La fibra te ayudará a eliminar lo que tu cuerpo no necesita y los probióticos a proteger tu estómago. Es una gran alternativa para tomar este batido todos los días y sustituirlo por alguna comida, recuerda acompañarlo con ejercicio moderado.

Es un producto orgánico, sin gluten, kosher, vegano y sin soya. Alcanza más de 7000 ventas, sus compradores han perdido peso y se sienten llenos hasta por 6 horas.

4. Click: gran sustituto para el desayuno



Un polvo con 23 vitaminas esenciales y minerales además, contiene 150mg de cafeína de café esto es porque el café es un termogénico natural que ayuda a quema de grasa, elimina la fatiga y acelera el metabolismo. Este batido lo puedes beber en cualquier comida, evita tomarlo por la noche ya que puedes tener problemas al dormir. Hay varios sabores si eres amante del caramelo, moka y vainilla.

No contiene azúcar y sabe delicioso si lo mezclas con leche de almendras. Tiene más de 1400 ventas. La mayoría de los compradores lo usan como sustituto del desayuno.



5. 310 Nutrition: sabor tropical y refrescante



Si prefieres un sabor frutal y tropical, el batido de 310 Nutrition tiene una gran mezcla de frutas y vegetales que no solo te ayudará a perder peso, también tiene antioxidantes ayuda a tu sistema inmunológico para que te sienta mejor y te enfermes menos. No contiene azúcar y tiene probióticos para proteger tu intestino.

Solo mézclalo con agua o leche y disfruta de un sabor refrescante. Tiene 60% de satisfacción, recuerda tener una buena alimentación para mejor resultados.

