Los 5 mejores bocadillos para mejorar la digestión de tu perro

Recompensas comestibles que son buenas para tu perro.

El proceso digestivo un perro comienza al momento en que el alimento es consumido directamente por el animal y sus dientes afilados comienzan a triturar todo para que luego pase a deslizarse por su esófago, donde va liberando una especie de mucosa para facilitar su avance y se comienza a crear un bolo alimenticio que llega al estómago y junto con el hígado se encargan de descomponer cada alimento para poder ser enviado al intestino grueso y delgado para ser expulsado finalmente por el recto.

Pero el proceso digestivo no está sencillo. En un perro promedio este bolo alimenticio puede durar entre 10 horas hasta 2 días dentro del estómago. A diferencia de los humanos, la saliva del perro no posee enzimas digestivas o algún tipo de fluidos para que ayude a degradar los alimentos; por lo que los órganos internos como el estómago, bilis, hígado, páncreas, intestino grueso y delgado son los encargados de desempeñar un papel importante y tiene un trabajo duro, ya que de ellos depende extraer cada nutriente como vitaminas y minerales que puedan ser útiles y contribuir con la salud del animal.

Es importante destacar que el perro cuenta con menos de 7000 papilas gustativas, por lo que ellos demoran menos en masticar y no se concentran tanto en el sabor de los alimentos, ya que hablamos de un animal cuyo origen es carnívoro y como todo animal le es más importante la supervivencia. Su objetivo no será masticar la comida para degustar los sabores, si no que pueda bajar cuanto antes al estómago para que pueda suplirlo de energías.

Los ácidos estomacales son muy fuertes por lo que podrá comer cualquier cosa sin ningún problema, pero esto no indica que cualquier alimento sea bueno para él. Recuerda que el bienestar de tu mascota depende totalmente de ti. Es por eso que debes de evitar completamente darle dulces, golosinas, cebolla, chocolate y abstenerte de mezclar alimentos crudos ya que podrían resultar dañinos para todo su sistema digestivo y hasta causarle la muerte.

Algunas mascotas pueden llegar a sufrir problemas digestivos, y esto puede ser porque su dieta es muy desequilibrada y comienza a presentar desagradables síntomas como vómitos, estreñimiento, úlceras en el estómago, pérdida de peso, piel seca, flatulencia y diarrea. Si estos síntomas pueden llegar a presentarse en tu perro, es importante ofrecerle una dieta equilibrada indicada por su veterinario en donde abunden las grasas, fibras y proteínas.

También existen múltiples opciones para contribuir con la alimentación diaria de tu perro para mejorar su salud y puedes optar por incluir frutas, vegetales, alimentos bajos en sal y sodio. Una buena idea puede ser el utilizar los suplementos que ayuden a su estómago a procesar los alimentos.

Si no sabes cómo consentir a tu perro de una manera saludable, los bocadillos caninos puede ser una buena opción. Estos productos son especialmente diseñados para que el sistema digestivo canino lo digiera con facilidad, además contienen nutrientes saludables que pueden mejorar el pelo, la vista, el olfato y la salud en general de nuestras mascotas; también fortalecerá sus anticuerpos para prevenir las enfermedades. Los bocadillos que te mostraremos a continuación ayudarán a mejorar la digestión de tu perro y tienen diferentes sabores que a tu perro le encantará.

1. Bocadillos masticables con sabor a pollo

Son pequeños bocadillos naturales en forma de palillos hechos en los Estados Unidos. Su fórmula es rica en fibras dietéticas, vitaminas naturales, microorganismo y prebióticos bajos en grasa y calorías, los cuales son componentes que trabajarán para mejorar la salud digestiva y contribuyen a la limpieza bucal, porque eliminan la placa de los dientes. Además tiene un exquisito sabor a pollo.

Puedes optar por darle este delicioso bocadillo a tu perro en cualquier momento del día. Pero este es un aperitivo, es decir, no es un alimento completo por lo que no debe ser considerado como un sustituto de su comida, ya que está formulado para ser un suplemento vitamínico y apoyar al estómago para mejorar la digestión de tu perro.

2. Golosinas masticables de calabaza

Son unos pequeños bocadillos masticables que están compuestos principalmente con ingredientes naturales con harina de garbanzo, harina de papa, calabaza, almidón de tapioca, jarabe de arce, glicerina vegetal, granos con calabaza, jengibre y probióticos. Todos ellos son componentes beneficiosos para la digestión y están totalmente libres de gluten.

Si buscas un premio delicioso y saludable para tu mascota, esta puede ser una buena opción porque contribuirás a apoyar su digestión. Lo más recomendable dar entre ½ a 1 pieza diaria para perros pequeños y entre 2 a 3 piezas para perros medianos y grandes.

3. Vitaminas para aliviar el estreñimiento y la diarrea

Este es un suplemento que contiene más de 5000 millones de probióticos y microorganismos vivos destinados a mejorar el equilibrio del cuerpo para apoyar el sistema digestivo y aumentar el sistema inmunológico de tu perro. Su fórmula es hecha a base de hierbas, extractos naturales y orgánicos, vitaminas, minerales, antioxidantes y fitonutrientes. El paquete contiene 100 piezas.

Un suplemento ampliamente recomendado por veterinarios, es un bocadillo que a tu perro le generará múltiples beneficios como fortalecer el sistema digestivo y la salud intestinal, los protege de alergias, es beneficiosos para su piel y pelaje, además de ser muy útil para prevenir infecciones y bienestar general.

4. Enzimas digestivas con sabor a pollo

Unos 90 bocadillos con sabor a pollo que son seguros para cualquier raza de perros. Su fórmula está hecha con la más alta tecnología y contiene 50 mg de Cran-Max, extracto de yuca, vinagre de sidra de manzana, levadura de cerveza, celulosa, harina de granos natural y glicerina de coco.

Unos multivitamínicos aprobados clínicamente que poseen una textura masticable para que sea muy fácil de digerir. Cada uno de sus ingredientes funcionan como apoyo para su vejiga, el tracto urinario, la salud UT y digestiva para reducir el estreñimiento. Este producto tiene la capacidad de reducir los niveles de nitrógeno en la orina para ayudar a no dañar el césped y contribuir a que crezca.

5. Suplementos digestivo para perros

Es un suplemento muy fácil de masticar con un agradable sabor a queso. Cada una de estás capsulas sirven de apoyo al tracto digestivo y aumenta la absorción de nutrientes. Su fórmula es muy completa y contiene una gran cantidad de fibras nutricionales, prebióticos, probióticos y enzimas naturales de primera calidad totalmente libres de gluten, OGM y cereales.

Es una opción sana y nutritiva que puedes mezclar con la comida o utilizarlo como premio a tu mascota. Sus ingredientes tienen la capacidad de aliviar la diarrea y el estreñimiento para tener una mascota más feliz y saludable.

