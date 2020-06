Los 5 mejores dispositivos electrónicos para usar la tecnología como entretenimiento en casa

¡Diversión en casa con familia o amigos!

¿Quieres tener un momento de diversión en casa con amigos o famila? En esta guía te mostramos 5 dispositivos electrónicos que te ayudarán a divertirte como nunca.

1. Máquina de karaoke: KaraoKing

Con un diseño compacto y portátil, esta máquina de karaoke sin cables es ideal para pasar un momento de diversión. Incluye un parlante con ruedas, unas luces de colores en la parte superior, 2 micrófonos y un soporte para colocar una tableta o un celular. Debes mirar la música y letras en estas pantallas, que se conectan al parlante mediante cable USB, cable auxiliar o bluetooth. Disfruta del karaoke en cuarentena cantando las canciones más populares de este año y diviértete en cualquier lugar de la casa. Entre las canciones de karaoke más buscadas, encontramos: los de la película Frozen 2, Into the unknown, Dance monkey, Someone you loved y Everything I wanted.

Esta máquina de karaoke tiene más de 1,300 reviews y una valoración alta de 4.5 estrellas. En Amazon, los clientes comentan que es un producto con un buen funcionamiento, aunque advierten que si se utilizan los dos micrófonos muy cerca puede haber ruidos molestos. Recomiendan utilizarlo con una tablet o celular, ya que suele desconectarse de los televisores inteligentes.

2. Proyector de vídeos: CWEUG

Para tener una noche de películas y sentirte como en el cine, este proyector portátil es el aliado ideal. Con este mini proyector podrás crear imágenes desde 50” a 20” sobre una pantalla o una pared lisa. Puedes ver contenido desde tu computadora, tableta, celular, cámara, Chromecast, Fire TV, PlayStation y mucho más mediante sus puertos de conexión dedicados. Este proyector cuenta con una altavoz, pero también puedes conectar otros a través de bluetooth.

Un proyector de calidad, que es ideal para ver películas o vídeos en familia o con amigos. Ofrece una calidad en HD, con una resolución de 1.200×800 píxeles con tecnología LCD. En Amazon, los clientes comentan que es un proyector con una buena calidad de imagen y alto brillo, con también un buen sonido. Como punto negativo, mencionan que su ventilación es algo ruidosa y que las conexiones inalámbricas suelen desconectarse.

3. Sistema de audio Logitech

Si quieres disfrutar del mejor sonido cuando escuchas música o miras películas, entonces tienes que conocer esta consola de sonido Logitech. En este producto encontramos 5 altavoces, 1 woofer y 1 panel de control, junto con 1 control remoto. Este equipo de sonido tiene tecnología Dolby 5.1 para ofrecer un sonido en estéreo y hasta 100 Watts de potencia.

En Amazon, este producto tiene un descuento del 31% actual y en general pueden verse comentarios positivos sobre estos parlantes. Los clientes comentan que es un sistema de audio con una buena relación precio-calidad y un sonido potente, ideal para disfrutar de todo tipo de contenido. Sin embargo, algunos clientes comentan que encontraron problemas luego de algunos meses de uso.

4. Show de luces: Ion

En este producto combinan luces de colores con un altavoz, para que puedas tener un detalle original en cualquier reunión sin gastar mucho dinero. En este pequeño producto encontramos un altavoz bluetooth potente, que puedes conectar a cualquier dispositivo, y unas luces de colores superiores multicolores. Cuenta con una batería recargable por cable USB y unas dimensiones de 2.50 x 2.50 x 4.30 pulgadas.

Este producto tiene un precio menor a $30 en Amazon, y los clientes comentan que es un dispositivo muy funcional y compacto, ideal para llevar a cualquier lado o espacios pequeños. Mencionan que las luces son muy buenas, aunque el sonido no es tan potente.

5. Sistema de streaming: Fire TV

En el último lugar de la lista encontramos Fire TV Stick 4K un dispositivo indispensable para disfrutar del mejor contenido en streaming y música en cualquier televisor. Con este producto de Amazon, podrás transformar cualquier televisor, pantalla o proyector en un dispositivo inteligente. A través de Fire TV podrás acceder al contenido de HBO MAX, Disney Plus, Apple TV, Prime Video, Netflix y muchísimas aplicaciones de contenido más.

Este es uno de los sistemas de streaming más populares, con más de 195,000 reviews en Amazon. Además, se encuentra muy bien valorado por clientes que mencionan que es un accesorio muy funcional y que destaca por contar con Alexa, ideal para integrar este asistente en casa y comenzar una smart home. Este producto permite reproducir contenido hasta en calidad 4K y cuenta con un control simple, con un micrófono integrado para acceder a Alexa.

También te puede interesar: ¿Conviene comprar un Echo Dot? Conoce todas las funciones de Alexa que te pueden ayudar en casa