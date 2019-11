Los 5 mejores organizadores de zapatos para armarios con poco espacio

Una herramienta perfecta para máximizar el espacio dentro de tu armario.

Nuestro dormitorio es el lugar especial para brindarte un ambiente tranquilo en donde poder librarnos de las angustias y estrés del mundo exterior, pero este pilar fundamental no se llega a cumplir de manera satisfactoria cuando tienes poco espacio y todo está desorganizado. Este problema se intensifica si eres una persona apasionada por los zapatos y no tienes donde guardarlos. Cuando esto ocurre, las alternativas suelen ser los almacenajes en cajas, debajo de la cama o apilados en el closet; pero esta no es la solución más eficaz si lo que buscas es aprovechar el poco espacio que tienes.

Para ello existen muebles que están diseñados específicamente para que organices tu colección de calzado, optimices el lugar y le saques el mayor provecho al espacio que tienes disponible. Sus diseños compactos siempre resultan una de las mejores opciones, ya que vienen personalizados según tus necesidades, se adaptan a cualquier espacio, mantienen el orden y hacen juego con la decoración del resto de la habitación.

Pero no solo eso, estos organizadores también son perfectos para que distribuyas tus zapatos adecuadamente por tamaño, color y diseño según sean tus preferencias. Y es que la idea principal de este tipo de prendas es que te animes a sacarlos de sus cajas para que estén al alcance de tus manos cuando decidas combinarlos con tus diferentes outfits.

Una buena solución a estos problemas de espacio puede ser utilizando el closet, pero normalmente estos están siempre repletos de objetos como tus prendas de vestir, los productos de higiene, la ropa de cama, libros y muchos artículos personales más. Para ello, puedes optar por un organizador colgante que puedas suspender de una barra. Esta resulta una pieza que es extremadamente cómoda, pequeña, fácil de instalar, y en la que puedes guardar otros artículos de tu preferencia.

No cabe duda de que las oportunidades de organización que te brindan estos productos son infinitas para que aproveches al máximo tus espacios sin que te veas en la necesidad de deshacerte de tus preciados calzados. Otro punto que tienen a su favor es que son piezas minimalistas y creativas que se adaptan a cualquier lugar como tu cuarto, el pasillo, la sala de estar, la entrada de la puerta principal o el corredor. No importa el uso que les des o donde los ubiques, lo que sí es seguro es que mantendrán tus accesorios favoritos bien organizados y siempre al alcance de tus manos.

Así que si sigues leyendo, encontrarás 5 opciones para que organices tus zapatos de la mejor forma posible con el sistema que te resulte más cómodo y sin mucho esfuerzo.

1. Organizador vertical de madera

Es un organizador de madera resistente y fácil de limpiar que brinda un aspecto limpio que va muy bien con una decoración contemporánea. Viene con un diseño vertical compacto con 7 niveles que garantiza que tus zapatos se mantengan organizados. Su dimensión total es de 11 por 44 pulgadas.

Al ser una pieza con estructura abierta, te da la oportunidad de poder clasificar tus zapatos por color para que logres crear un ambiente más estético. Aunque también es una pieza multifuncional que puedes utilizar como un estante para almacenar tus libros, toallas, plantas, DVD, entre otros. Así que esta estantería es más que bienvenida porque se adapta a cualquier área de tu casa, sobre todo si vives en una casa o departamento con espacios muy reducidos.

2. Estructura de metal antioxidante

Es un organizador de zapatos compacto que está elaborado con postes de un metal resistente al óxido y con un acabado en color negro. Este viene con un diseño que se distribuye en cuatro estantes con rejillas que resultan ser muy ligeros, resistentes y fáciles de montar. Su dimensión es de 19 por 27 pulgadas.

Es una pieza con diseño minimalista que encaja a la perfección en espacios pequeños como dentro del armario, detrás de la puerta principal, en el porche o bajo las escaleras. Además, puedes comprar más de uno para que los apiles y tengas aún más espacio, de esta manera lograrás tener todos tus zapatos al alcance de tu mano y sin que se encuentren esparcidos por todo el piso de la habitación.

3. Mueble organizador versátil de madera

Es un organizador fabricado con tableros de madera MDF, material que es fácil de limpiar y resistente al agua. Cuenta con un diseño en 5 niveles en los que puedes almacenar hasta 12 pares de zapatos en unas dimensiones de 30 por 32 pulgadas.

Es una pieza de mobiliario donde puedes guardar tu colección tacones, zapatillas de ballet, deportivos y botas para que se mantengan ordenados y organizados en todo momento. Lo puedes usar para optimizar el espacio de tu habitación o cualquier otro lugar de la casa como el pasillo, la sala de estar o la puerta de entrada. Pero no solo esto, también es práctica y funciona como un complemento para que logres una decoración más minimalista en el baño si la utilizas como estantería donde puedes guardar las toallas y artículos de aseo personal.

4. Colgante de zapatos para closet

Es un organizador colgante para el closet que está diseñado con 10 compartimientos cubiertos con polipropileno transpirable, lo que permite que tus zapatos se mantengan frescos y bien aireados. También viene con 10 bolsillos de malla en la parte exterior para que guardes accesorios como bufandas, cinturones o calcetines. Su dimensión es de 51 por 54 pulgadas.

Es una pieza que cuenta con un resistente gancho giratorio hecho principalmente con acero inoxidable que tiene una capacidad de giro de hasta 360 grados. Posee también una construcción resistente con costuras reforzadas que están protegidas con ribetes blancos. Estas características garantizan que se sostenga fácilmente a cualquier barra de closet y pueda soportar el peso de tus zapatos deportivos, zapatillas planas, tacones, mocasines y pantuflas.

5. Organizador colgante para puertas

Es un organizador de malla para superficies verticales que está distribuido con 12 bolsillos de 8 por 6 pulgadas cada uno, espacio suficiente para cualquier estilo de calzado. Además, tiene unas dimensiones totales de 13 por 58 pulgadas para que lo puedas colgar con comodidad en la puerta de tu habitación sin necesidad de utilizar herramientas.

Pero antes de que comiences a organizar tu colección de zapatos, es importante que separes los que usas con más frecuencia para que los tengas al alcance de la mano cada vez que cambien tu look. Porque es bien sabido que el calzado puede llegar a convertirse en la debilidad de muchas personas. Así que si tienes muy poco espacio para una estantería convencional, esta puede ser la solución ideal para que le proporcione a tu habitación nuevas dimensiones.

