Los 6 mejores removedores de maquillaje para piel sensible

Lo último en removedores de maquillaje para limpiar por completo tu rostro.

Quitarse el maquillaje es un paso muy importante si deseas tener una piel radiante y sana, ya que con ello se eliminan las impurezas del rostro después de un largo día. Si no lo hacemos, con el tiempo podría afectar el equilibrio de la piel, trayendo como consecuencias la aparición de puntos negros, acné, ojeras marcadas y líneas de expresión. Pero si tienes la piel sensible, debes saber que no todos los desmaquillantes son buenos para ti, ya que algunos pueden tener componentes que irriten tu piel. Es por eso que a continuación te mostraremos algunas opciones de removedores de maquillaje especiales para piel sensible.

1. Removedor con aloe vera, té verde y ginsen

Es un removedor especial para pieles sensible, su fórmula contiene componentes botánicos y desinflamatorios que puedes aplicar en todas las áreas de tu rostro. Vienen en una presentación líquida dentro de un embace con 177 ml.

Al aplicarlo removerá el maquillaje de tu rostro sin necesidad de frotar fuertemente y no dejará sensación grasosa. No irrita tu piel y lo puedes incluir en tu rutina diaria de belleza.

2. Agua micelar para limpiar y refrescar el rostro

Es un producto natural con micelas añadidas que actúan como imanes para retirar la suciedad e impurezas de la piel. Elimina muy bien todo el maquillaje del rostro y no irrita los ojos.

Puedes aplicarlo delicadamente con un algodón en tu rostro para retirar el maquillaje de la piel y ayudar a tus poros a respirar. Una fórmula patentada que no altera ni daña el equilibrio natural de tu piel.

3. Toallitas de manzanilla para humectar la piel

La marca Aveeno siempre se ha caracterizado por crear productos a base de componentes extraídos de la naturaleza, y esta vez trae para ti estas toallitas desmaquillantes aprobadas por oftalmólogos. Su fórmula es libre de aceites y contiene extractos de manzanilla reales.

Estas toallitas son perfectas cuando no tienes mucho tiempo para desmaquillarte. Sus ingredientes naturales ayudarán a calmar tu piel y mejorar su apariencia después de un largo día.

4. Removedor de maquillaje para ojos

Se trata de un desmaquillante de ojos hecho con una fórmula bifase que elimina de forma instantánea y efectiva hasta el maquillaje a prueba de agua sin necesidad de frotar con fuerza.

Es un producto clínicamente aprobado por lo que no provoca ningún tipo de irritación o alergia en la piel, por lo que podrás utilizarlo sin preocupación. Te recomendamos que antes de aplicarlo agites muy bien el envase para activar sus componentes.

5. Fórmula líquida libre de aceites

Este desmaquillante facial puede remover todo tipo de impurezas y maquillaje de tu rostro. Su fórmula de acción dual libre de aceites ha sido elaborada para adaptarse a cualquier tipo de piel.

Aprobado clínicamente, se trata de un producto seguro para personas que usen lentes de contacto. Cuidará tu rostro y dejará una piel más suave e hidratada.

6. Toallitas hipoalergénicas de algodón

Son toallitas elaboradas con extractos de ingredientes que se consiguen en la naturaleza como el pepino, arroz y aloe. Funcionan para cualquier tipo de piel y puedes utilizarla diariamente.

Es un paquete de 30 toallitas húmedas bañadas en un líquido natural y nutritivo para remover el maquillaje del rostro y le brinda un refuerzo adicional a la barrera hidrolipídica.

