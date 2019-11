Los 6 mejores vestidos de novia strapless por menos de $100

El estilo ideal para las novias sensuales y románticas.

Como toda mujer, es normal que esperes el día de tu boda con una gran emoción, por lo que encontrar el vestido perfecto para la ocasión es uno de los temas de preocupación más recurrentes. Dar con el adecuado puede resultar una tarea difícil, quizás porque su corte no te favorece, su escote no encaja o, lo que es aún peor, no sabes cuál elegir entre tantas opciones. Lo que necesitas es un vestido que te haga lucir y sentir como si estuvieras en un cuento de hadas para que ni tu pareja ni tus invitados puedan apartar los ojos de ti. Por eso, aquí te mostramos algunas opciones de vestidos strapless por menos de $100, que cautivarán tus ojos y también tu bolsillo.

1. Vestido corte sirena con lentejuelas

Es un vestido diseñado con poliéster y algodón, materiales que combinan con detalles de lentejuelas; a esto se le suma un sujetador integrado y una espalda descubierta que le da un aire sexy.

Cuenta con un diseño único que te hará ver sensual sin importar la época en que se celebre la boda. Además, podrás convertirlo en estilo retro tan solo con unos cambios de accesorios sencillos.

2. Vestido ligero con cintura imperio

Este vestido de novia está confeccionado con materiales de gasa, apliques y lentejuelas con cuentas. Tiene un diseño con cintura imperio, corte sirena y escote de corazón que le otorga un toque de elegancia y romanticismo.

Es un diseño ligero y sencillo que resulta ideal para que uses en una boda en la playa o campestre. Además te quedará perfecto si eres de espalda anchas y busto grande, ya que muestra todos tus atributos de manera sutil y sensual.

3. Vestido de chiffón con pedrería en el escote

Este vestido de novia está diseñado con un escote de corazón adornado con detalles de piedras brillantes y un ajustado corpiño plisado. Estos detalles hacen juego con su corte suelto y fresco hasta el piso.

Es un diseño strapless hecho para realzar tu cuello y tus hombros, así que lo mejor es que lo luzcas con un recogido completo para lograr un look más formal y sensual durante tu boda.

4. Vestido corte trompeta con encaje

Está diseñado con tela de encaje en toda su longitud y con un corte trompeta que hace juego con un escote de corazón plisado, espalda descubierta y un cinturón dorado que marca tu cuerpo de manera sexy pero sutil.

Es un vestido de novia moderno que realza todos tus atributos y te otorga elegancia, especialmente si eres una mujer delgada.

5. Escote de corazón y corpiño con brillantes

Este vestido cuenta con una falda larga confeccionada con seda y tul que le da una caída ligera y elegante; detalles que hacen juego con un corpiño con escote de corazón adornado con piedras doradas.

Este maravilloso vestido funciona perfecto si buscas una boda con una temática sencilla pero sin perder la elegancia del momento, y es que su estructura va bien si tienes un cuerpo con curvas o delgado.

6. Vestido strapless de corte clásico y elegante

Es un vestido de boda de estilo clásico y elegante que está diseñado con material de satén y encaje en todo su largo, características que le aportan ligereza y suavidad.

Es adecuado para una boda o para cualquier otro evento formal en el que quieras ser el centro de atención. Es una excelente elección para resaltar las curvas de tu cuerpo y demostrar delicadeza en cada uno de tus movimientos.

También te puede interesar: Los 6 mejores vestidos con perlas para usar el día de tu boda.