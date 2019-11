Los mejores 3 sueros de ácido hialurónico para prevenir la piel seca de invierno

Suero de ácido hialurónico para hidratar tu rostro.

El ácido hialurónico es un ingrediente que se produce de manera natural, pero con la edad y los radicales libres su producción disminuye. En invierno todas las pieles necesitan hidratación, pues se puede resecar, producir espinillas y más seno, perder luminosidad y tener una textura irregular. El ácido hialurónico es perfecto para cualquier tipo de piel, tiene una consciencia ligera para usarse por la mañana y la noche. Cuida tu piel en invierno y no olvides aplicar siempre tu bloqueador solar.

1. InstaSkincare: una concentración alta ideal para cualquier tipo de piel

El ácido hialurónico se encarga de dar hidratación a la piel esto es para prevenir arrugas, deshidratación y rojez. Este suero de ácido hialurónico te ayudará sin importar tu edad, es de uso clínico por lo que es más concentrado y eficaz. El suero debe de ser aplicado antes de tu crema humectante.

Un secreto para que el ácido hialurónico se absorba más en tu piel, es que debe de estar ligeramente humedecido tu rostro, así tu piel tendrá más hidratación. Tiene un 78% de satisfacción y más de 2000 ventas.

2. Yeouth: controla el sebo y mejora la hidratación

Otra de los beneficios del ácido hialurónico es que puede rellenar las arrugas, da elasticidad, calma la piel y hasta puede controlar el sebo en la piel. Una piel grasa y mixta también necesita de hidratación y al no tenerla tu piel produce más y más sebo. El tener una hidratación necesaria es indispensable en cualquier piel.

Con un pump será necesario para cubrir tu rostro y cuello, lo puedes aplicar en la mañana o en la noche, es un ingrediente muy amigable por lo que lo puedes usar con otros ingredientes como ácidos.

3. OZ Naturals: ayuda a darte una piel pareja y menos opaca

Si quieres prevenir o eliminar las manchas o tienes una piel irregular, este suero de ácido hialurónico tiene vitamina C, por lo que ayuda a dar hidratación gracias al ácido hialurónico. Son perfectos para usarse en cualquier temporada pero principalmente en invierno que es una la piel necesita más hidratación.

Al tener vitamina C debes de usar un bloqueador solar, pues hace fotosensible tu piel. Lo puedes usar de noche y de día. No olvides usar en cuello y escote, pues la vitamina C ayuda a darle elasticidad y aumenta la producción de colágeno.

También te puede interesar: 3 ampollas para engrosar y hacer más resistente al cabello de cualquier daño.