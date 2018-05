Los mejores 4 productos para limpiar y desinfectar tu teléfono celular de manera segura

Nuestros teléfonos tienen más de 10 veces las bacterias que tiene un baño...

Aunque no puedes lavar tu teléfono, si puedes desinfectarlo. Existen varios productos que te ayudan a hacerlo. Estos neutralizan las bacterias que otros limpiadores que intentes usar no pueden eliminar.

Por ahí dicen que nuestros teléfonos tienen más de 10 veces las bacterias que tiene un baño, y nosotros no nos damos cuenta. Pero si te pones a pensarlo bien, es muy cierto porque lo que toquen tus manos, tu teléfono lo acumula. Y esto puede ser aún peor para las personas que siempre andan con teléfono en mano… hasta para ir al baño. Todas las cosas que tocamos a lo largo del día se transfieren y acumulan en nuestros teléfonos celulares. Por lo tanto, aquí te compartimos los mejores productos para limpiar y desinfectar tu teléfono de manera segura. Y lo mejor de todo es que algunos funcionan también para desinfectar otras cosas, como el cepillo de dientes, tarjetas de crédito, y más.

1. PhoneSoap 3 UV:

El diseño patentado de PhoneSoap es el único dispositivo que puede desinfectar completamente tu teléfono. Colocado en una placa transparente a los rayos UV, y rodeado por luz germicida UVC científicamente probada y un interior reflectante, PhoneSoap elimina el 99.99% de todas las bacterias en tu teléfono. PhoneSoap se adapta a todos los teléfonos, incluidos los teléfonos más grandes, como el iPhone 8 Plus. También tiene dos puertos de carga en la parte posterior del dispositivo, un USB y USB-C.

Ahora puedes cargar y desinfectar tu teléfono al mismo tiempo. Con PhoneSoap puedes cargar un segundo dispositivo, como un reloj inteligente, etc. La tecnología de eliminación de bacterias de PhoneSoap fue presentada en los programas de TV Shark Tank de ABC y en Discovery Channel.

Este desinfectante ultravioleta plug and play, es fácil de usar, y te dará la tranquilidad de eliminar esos gérmenes que están en tu teléfono. Este esterilizador de luz ultravioleta mata el 99.9% de las bacterias y gérmenes en solo seis minutos. Compatible con teléfonos celulares y teléfonos inteligentes de hasta 6 pulgadas, incluidos phablets como iPhone 6s, 7s Plus, Samsung Galaxy S7, Note 5 y LG G3. Viene con un puerto USB universal, cables de cargador Android e iOS, para que pueda esterilizar y cargar, sin apagar. Ideal para iPods, reproductores mp3, audífonos Bluetooth, cepillos de dientes, relojes, juguetes, chupetes, anteojos, llaves, joyas y limpiador de teléfonos. El diseño es elegante, ergonómico y compacto, lo que lo hace fácil de llevar donde sea que vayas.

Las bacterias están presentes en todo, desde las perillas de las puertas, los asientos del inodoro, la ropa sucia, en los escritorios, y en todos lados. Protégete de las bacterias dañinas desinfectando tu teléfono regularmente. Desinfecta tu teléfono a cualquier hora o déjalo durante la noche mientras duermes. Presentado en una caja de regalo imprescindible para cualquier persona que se preocupa por la higiene. Además de mantener tus pertenencias libres de gérmenes, el esterilizador UV portátil funciona como un difusor de aceites esenciales de aromaterapia. Simplemente agrega un par de gotas de tu aceite aromático favorito en su interior para refrescar tu teléfono mientras lo desinfecta. Recuerda seguir muy bien las instrucciones que trae para evitar cualquier accidente.

Elimina las bacterias y los viruses con este Ozone Sterilizer. Tiene un espacio mayor que otros esterilizadores de teléfonos celulares, se adapta a todos los teléfonos cuyo tamaño no supere las 3,2 pulgadas de ancho, y la altura no sea superior a 6,3 pulgadas, como el nuevo iPhone 8 / X, iPhone8 plus, Galaxy S7 S8 S9 S9 +, Pixel 2 XL , Google Nexus, LG, Motorola, Sony, HTC, Huawei Mate9 Mate10 Mate10 pro, etc. Tiene siete colores diferentes de luz, apariencia fresca y de moda, baja emisión de carbono, protección del medio ambiente, y sin radiación.

Protéjete a ti mismo y a tu familia de las bacterias dañinas al desinfectar sus teléfono. Cargará y desinfectará al mismo tiempo tu teléfono. Conecta la corriente, y presiona el botón O3 Sanitizer para comenzar. Cuando la luz azul esté encendida, el desinfectante funcionará. Se apagará después de aproximadamente 6 minutos automáticamente. También pueden desinfectar otros artículos pequeños, como llaves, relojes, audífonos, joyas, juguetes pequeños, ropa interior, calcetines, etc. Disponible en Amazon por menos de $25.

4. GERMISE UV LIGHT:

Manténte libre de gérmenes sin estropear tus dispositivos con toallitas húmedas y malolientes. GERMISE tiene una lámpara de mercurio de 3 vatios optimizada para efecto germicida que mata los gérmenes con su luz ultravioleta C (UV-C) a 253 nm de longitud de onda. Esta vara esterilizadora UV puede introducirse en el calzado o escanear cualquier superficie contaminada. Destruye gérmenes en teléfonos inteligentes, iPads, teclados, computadoras portátiles, juguetes, cepillos de dientes, controles remotos, perillas de puertas, cubiertas de inodoros, tazas, volante y mucho más. Dale la vuelta, presiona el interruptor por 3 segundos y simplemente escanea el área para desinfectar. Su diseño de bolsillo, compacto y plegable hace que GERMISE sea muy liviano.

Se ha demostrado científicamente que GERMEN elimina el 99.9% de los gérmenes utilizando su función sanitizante y antiséptica. Las pruebas de laboratorio muestran que GERMISE mata bacterias y hongos en solo unos segundos, incluso a una distancia de 8 pulgadas. Disponible en Amazon por menos de $40.