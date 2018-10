Los mejores 5 estilos de joyería multicolor por menos de $40 en T.J.Maxx

Elevan tu look a otro nivel...

¡¿A qué mujer no le gustan las joyas?! La que diga que no, ¡miente! Utilizar una pieza de joyería bonita y delicada siempre va a llamar la atención en toda mujer. Como accesorio, sin importar el tipo de outfit que utilizas, tener un detalle así te ayuda por completo a llevar tu look a otro nivel.

Ahora que estamos próximos a celebrar las fiestas de navidad y fin de año, más allá de usar joyería a diario, buscamos esa pieza especial para combinar con lo que usemos en las fiestas. T.J.Maxx es uno de los lugares donde las mujeres frecuentan buscar joyería ya que cuentan con una gran variedad de opciones y la mayoría de las veces tienen piezas únicas y bien diferentes a otras. Yo personalmente cuando busco algo para mí o para mi mamá, me gusta ir ahí. Por tal motivo, a continuación te compartiré algunas opciones de joyería multicolor por menos de $40 que encuentras en T.J.Maxx, que sin duda te encantarán.

1. NARI – Pendientes de perlas de rubí zoisita de plata esterlina:

Aretes, pendientes, o pantallas con perlas de agua dulce, en plata con lágrimas multicolor. Tienen cierre posterior. Y son hechas en india.

2. MIA FIORE – Pulsera de llaves y corazón:

Pulsera de plata esterlina hecha en Italia con la llave al corazón. El material es de plata de ley chapada en rodio, circonia cúbica, plata de ley chapada en oro rosa, y

cierre de pinza de langosta.

3. YAM – Anillo apilado de plata esterlina Tritone Cz:

Hechos en Israel. Viene en colores oro, oro rosa, y plata, en tamaños desde 6 hasta 10. Son de plata chapada en oro de 14 quilates, plata de ley oxidada, y circonia cúbica.

4. BARSE – Colección de varios accesorios multicolor:

Hecho a mano en Tailandia. Piedras de turquesa, lapis, y bronce. Cada accesorio de la colección se vende por separado.

5. SATYA – Collar de piedra Chakra:

Collar de piedras hecho a mano en tailandia de 18 pulgadas, con bolsa incluída. Las piedras son amatista, zafiro, topacio azul, ónix verde, cornalina, granate rojo, y citrino, el latón es chapado en oro rosa de 18 quilates. Su cierre es de anillo de resorte.

Te puede interesar: Mint Lilac – La ropa de ejercicio económica que está muy a la moda